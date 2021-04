Als Hundebegleiterin für Tierheim Gießen im Einsatz

Vertrauter Umgang: Rhea Mobini unterstützt das Gießener Tierheim als Hundebegleiterin. Foto: Tierheim Gießen

GIESSEN - Den Wunsch nach einem eigenen Hund konnten ihre Eltern der damals elfjährigen Rhea Mobini nicht erfüllen. Aber der Zufall kam ihr in Person von Rüdiger Wagner, der Renovierungsarbeiten in ihrem Elternhaus ausführte, zur Hilfe. Wagner war ehrenamtlich im Gießener Tierheim tätig und nahm Rhea mit dorthin. Als sie erfuhr, dass man als Hundebegleiterin volljährig sein muss, bat sie ihre Mutter Astrid um Unterstützung. Und so startete das Mutter-Tochter-Duo im Herbst 2014 gemeinsam mit der ersten Hündin Elena.

Bis heute haben Rhea und ihre Mutter für 30 Hunde den Tierheimalltag abwechslungsreicher gestaltet - sei es durch lange Spaziergänge, ausgiebiges Toben oder einfach nur Streicheleinheiten. Waren es anfangs unkomplizierte Hunde, kamen mit der Zeit auch ängstliche Vierbeiner hinzu; zudem solche, die nicht ganz einfach im Umgang waren. Dies wurde möglich, da sowohl Mutter als auch Tochter die Hundeschule besucht hatten und an Weiterbildungen - beispielsweise Körperspracheseminare und Leinenfähigkeitstrainings - teilnahmen. Auch das Schul- sowie ihr Sozialpraktikum absolvierte Rhea im Tierheim. Dadurch machte sie sich mit den täglichen Abläufen so vertraut, dass sie mittlerweile bei Bedarf im Tierheim aushelfen kann und sich auch bei Veranstaltungen als zuverlässige Unterstützung erweist. "Rhea ist immer bereit einzuspringen, wenn Not am Mann ist. Ein solches Engagement ist sehr wichtig und keine Selbstverständlichkeit", betont die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Astrid Paparone. "Ich finde es toll, wenn junge Menschen einen solchen Einsatz zeigen. Das Gießener Tierheim ist Rhea und ihrer Mutter sehr dankbar."

Rheas Tierliebe beschränkt sich nicht nur auf Hunde. Inzwischen ist Katze Minou bei den Mobinis eingezogen. Und auch im Umgang mit Pferden und Ponys ist sie geübt. Wenn Rhea am heutigen Samstag 18 Jahre alt wird, darf sie sich nun endlich als Hundebegleiterin selbstständig um ihre Schützlinge kümmern, mit ihnen eine schöne Zeit verbringen und sie in ein neues Zuhause begleiten.