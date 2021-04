Als in Gießen alles nach Frühling aussah

Unzählige Krokusse vor der Kapelle auf dem Alten Friedhof verwandeln die Wiese in ein wahres Blütenmeer. Foto: Mosel

GIESSEN - Ein paar Tage Zeit ließ sich im März der kalendarische Frühlingsanfang, um dann temperaturmäßig so richtig durchzustarten. Statt am 20. begann die Quecksilbersäule des Thermometers erst am 24. März ihren Weg steil nach oben - von 14,2 Grad Celsius über 19,9 am 29. bis zum Monats-Maximum von 23,6 am 31. März. Das zeigt der Blick auf die gemessenen Daten, die jetzt der Wetterinformationsdienst Q.met übermittelt hat. Dass die Durchschnittstemperatur im März dennoch mit 5,3 Grad weit unter diesem Höchstwert und auch nur 1,5 über dem vieljährigen Mittel liegt, ist den 17 Tagen mit nur einstelligen Maximalwerten zu "verdanken". Insbesondere in der ersten Monatshälfte wurden zudem zahlreiche Minusgrade registriert. Den absoluten Tiefpunkt bildeten hier die am 7. März am Boden gemessenen minus 9,2 Grad.

Mehr als ausgeglichen wird dieses Manko durch die Sonnenscheindauer. Die liegt mit insgesamt 148 Stunden für den März nämlich weit über dem, was die langjährigen Wetteraufzeichnungen (107 Stunden) erwarten ließen. Auch hier ist der letzte Tag des Monats mit 11,9 Stunden an der Spitze zu finden, zusammen mit dem vorletzten Tag, der denselben Wert aufweist. Aber auch am 29. (11,6) und 24. (11,1) meinte es Petrus mit den Gießenern besonders gut. Überhaupt nur an einem einzigen Tag, dem 9. März, verhinderte eine ganztags geschlossene Wolkendecke, dass Sonnenstrahlen "unten" bei den Menschen ankamen.

Im Gegensatz zum Sonnenschein geizte der März jedoch mit Regen. Die 32,2 Liter pro Quadratmeter über den gesamten Monat sind gleichbedeutend mit nur 55,5 Prozent des vieljährigen Mittelwertes (58 Liter). An gar 19 der 31 Tage fiel laut den Messdaten kein einziger Tropfen vom Himmel auf Gießener Boden. Nimmt man insbesondere die letzten Märztage, schien zu jenem Zeitpunkt den Frühling nichts mehr aufhalten zu können. Doch zu früh gefreut, wie wir inzwischen wissen. Während ich diese Zeilen schreibe, geht schon der nächste Schneeschauer auf Gießen nieder.