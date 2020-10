Als Professor der JLU Gießen "mit Geldern jongliert"?

Der Prozess vor dem Amtsgericht Gießen muss neu aufgerollt werden. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Als "ungewöhnlich verlaufenden Fall" bezeichnet Richter Jürgen Seichter, Vorsitzender des zuständigen Schöffengerichts, die Strafsache gegen einen Professor der Justus-Liebig-Universität (JLU). Zuletzt hatte Staatsanwalt Dr. Volker Bützler in dem juristisch anspruchsvollen Verfahren diverse Unterlagen - darunter Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) sowie einen Beschluss des Uni-Präsidiums zum Umgang mit Drittmitteln - vorgelegt, um den Vorwurf der Untreue zu untermauern. Diese Bestrebungen gipfelten dann sogar in einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden, da sich Seichter nach Ansicht des Strafverfolgers nicht ausreichend mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt hatte. Das Ablehnungsgesuch wurde im Vorfeld der Verhandlung am Mittwoch zwar zurückgewiesen, doch der Prozess vor dem Gießener Amtsgericht muss dennoch von vorne beginnen.

Der Wissenschaftler steht bereits zum vierten Mal vor Gericht. Neben den Machenschaften der Mineralfaserfirma "Woolrec" sind mehrere Vorfälle rund um das Institut des Forschers anhängig geworden. Rechtskräftig verurteilt - und damit vorbestraft - ist der 60-Jährige nicht. In dem nun verhandelten Fall ging es ursprünglich um vier Rechnungen aus dem Jahr 2011 über insgesamt 61 661,64 Euro für die angebliche Betreuung einer Algenzuchtanlage. Der 60-Jährige zeichnete die Belege jeweils als sachlich und rechnerisch geprüft ab. Von der Universität wurden die Außenstände danach über die zuständige Kostenstelle beglichen. Die Gelder flossen auf das Firmenkonto eines bereits freigesprochenen Mitangeklagten. Unstreitig ist, dass die Algenzuchtanlage in Bayern bereits Mitte 2010 gar nicht mehr in Betrieb war, später aber in Bad Hersfeld wiederaufgebaut wurde.

"Etwas verwirrend"

Dass sich die Rechnungen allesamt auf die nicht mehr existierende Algenaufzucht beziehen, bestätigt sich nach näherer Betrachtung nicht. "Die Rechnungen 1 und 2 sind vom Tisch", folgert der Vorsitzende. Fraglich bleibt nach dieser "etwas verwirrenden" Wende die rechtliche Würdigung in Bezug auf die beiden umfangreichsten Aufstellungen über rund 47 000 Euro. Für Richter Seichter "drängt sich auf, dass das Geld aus Töpfen entnommen worden ist, die dafür nicht vorgesehen waren." Konkret geht es um eine Gutachtertätigkeit zum Abwasser in einer Frankfurter Kläranlage sowie Untersuchungen zur Ressourcengewinnung auf einer Mülldeponie in Wiesbaden. Der Hochschullehrer meint, dass die eingeworbenen Drittmittel innerhalb seiner Professur "frei verfügbar" waren und betont, als Gesellschafter der Algenanlage kein Vermögen geschöpft zu haben: "Ich lasse mir ja einiges nachsagen, aber das nicht."

Weiterführende Links

In seinem Plädoyer stellt Bützler nochmals klar, dass dem 60-Jährigen keine persönliche Bereicherung vorgeworfen wird, er allerdings eindeutig gegen Rechtsvorschriften der JLU verstoßen habe. "Das Interesse der Uni ist es, zu forschen", der Professor habe dafür aber Drittmittel "einsetzt, wie er möchte". Dieses Vorgehen widerspreche nicht nur dem Präsidiumsbeschluss, sondern obendrein dem Hessischen Hochschulgesetz. Aufgrund seiner Stellung "ganz nah am Präsidenten" habe der Angeklagte dies auch gewusst. Täuschungsmanövern werde durch die inoffizielle Umverteilung Tür und Tor geöffnet: "Wenn herauskommen würde, dass jeder mit Drittmitteln macht, was er will, würde niemand mehr Geld geben und das System kollabieren." Der Tatbestand der Untreue liegt nach Auffassung des Staatsanwalts gar in einem besonders schweren Fall vor, da der Professor "mit Geldern jongliert" und als Amtsträger behandelt habe. Zudem beschmutze diese Tat potenziell "den guten Ruf der Universität". Bützler beantragt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Dazu soll der Angeklagte 10 000 Euro an eine forschungsnahe, gemeinnützige Einrichtung zahlen. Verteidiger Frank Richtberg geht allerdings davon aus, dass sein Mandant freizusprechen ist.

Verjährung droht

Ein klassischer Betrüger verschleiere sein Tun und habe schlichtweg kein Interesse daran, Gelder durch Umverteilung zu kompensieren. Der JLU sei ferner kein Vermögensnachteil entstanden. "Das, was er getan hat, kann keine Pflichtverletzung sein", fasst Richtberg zusammen.

Sein Vortrag führt zu einem weiteren Schlagabtausch mit dem Staatsanwalt, der einen neuen Beweisantrag stellt. Geprüft werden soll nun, ob zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung "Kompensationsmittel" zur Verfügung standen. Da die Verfahrensbeteiligten allerdings keinen neuen Termin innerhalb der, in Strafsachen vorgeschrieben, Drei-Wochen-Frist finden, sieht der Vorsitzende "keine andere Möglichkeit, als das Verfahren auszusetzen". Bis März 2021 muss der Prozess nun neu aufgerollt werden. Andernfalls würden die Vorwürfe verjähren.