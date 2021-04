Alte Post in Gießen ist komplett vermietet

Kai Laumann, Dr. Karin Bock (Mitte) und Kathrin Schopphoven vom "Referenzzentrum Mammographie Süd West" freuen sich über den Mietvertrag. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es ist vollbracht: Nach zweieinhalb Jahren Entwicklung hat Kai Laumann die Vollvermietung der Alten Post erreicht. Als "letztes Puzzleteil" zieht am 1. August das "Referenzzentrum Mammographie Süd West " in das Gebäude in der Bahnhofstraße ein. "Mit dem gesamten Mieterpaket geben wir diesem Bereich der Stadt eine neue Ausrichtung", freut sich Laumann. Nur im alten Telegrafenamt seien noch 350 Quadratmeter frei. "Ein Referenzzentrum ist schon etwas Besonderes. Wir sind für Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig", berichtet Leiterin Dr. Karin Bock.

Screening-Programm

Es geht um die Früherkennung von Brustkrebs. "Aktuell hat der Weltgesundheitsorganisation zufolge Brustkrebs den Lungenkrebs als häufigste diagnostizierte Krebsart überholt und ist auch weltweit die häufigste Krebstodesursache bei Frauen. Mit zuletzt rund 68 000 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs auch in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau", informiert das Zentrum. Seit 2005 führten deshalb spezielle Ärzte und radiologische Fachkräfte die Regelversorgung im Mammografie-Screening-Programm durch. Bundesweit gebe es zur Untersuchung 95 sogenannte Screening-Einheiten und fünf Referenzzentren in Berlin, München, Münster, Oldenburg und bald Gießen, die unter anderem die Screening-Einheiten betreuen. Eines davon ist das "Referenzzentrum Mammographie Süd West", das bislang in Marburg beheimatet ist. Da die bisherigen Räume demnächst nicht mehr zur Verfügung stünden, habe sie sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe gemacht und sei dabei auf die Alte Post in Gießen gestoßen, berichtet Bock. "Bislang gibt es in Gießen nur eine mobile Screening-Einheit", führt die Ärztin aus.

Die "Neuen" in der Alten Post sind für die Untersuchung der Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren zuständig in den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Fulda, Lahn-Dill und Vogelsberg. "Im Rahmen der Untersuchung soll Brustkrebs früh erkannt werden. Wir entdecken sehr viele kleine Karzinome, rund 80 Prozent sind nicht tastbar", erläutert Bock. Dennoch würden jedes Jahr immer noch rund 18 000 Frauen an dieser Art Krebs sterben, und "wir wollen die Sterblichkeit senken." Demnächst geschieht das dann auf der neuen Fläche in der Bahnhofstraße, die zwischen 850 und 900 Quadratmeter umfasst. "Das Gebäude ist gleichsam faszinierend wie funktionell und wird nicht nur für die rund 30 Mitarbeiter, sondern auch für die zur Untersuchung eingeladenen Frauen ein echtes Highlight sein", teilt das Zentrum mit.

Alle zwei Jahre

Seit mittlerweile 15 Jahren erhielten die anspruchsberechtigten Frauen im Abstand von zwei Jahren eine Einladung zum Mammografie-Screening. "Voraussichtlich in zwei Jahren wird die Altersgrenze nach oben ausgeweitet und Frauen werden bis zum 74. Lebensjahr am Früherkennungsprogramm teilnehmen können", führt das Zentrum in einer Mitteilung aus.

Anspruchsberechtigte Frauen könnten sich zur Terminvergabe an die

Zentrale Stelle in Frankfurt wenden. Telefonisch ist sie zu erreichen unter 069/247417676. Wer eine Mail schreiben möchte, erreicht die Stelle unter mammo-info@kvhessen.de.