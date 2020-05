"Altenpflege ist systemrelevant": Aktion am Albert-Osswald-Haus in Gießen

Zur guten Pflege gehört ein ganzes Team - unter anderem darauf machten Mitarbeiter der Awo-Einrichtung im Tannenweg aufmerksam. Foto: Schäfer

GIESSEN. Zum "Jahr der Pflegenden" hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 erklärt. Das Motto des Internationalen Tags der Pflegenden am 12. Mai lautet: "Nursing the World to Health - Die Welt zur Gesundheit pflegen". Dieser Aktionstag soll die Bedeutung der professionellen Pflege für alle Menschen dieser Welt würdigen.

Ihr 200. Geburtstag wäre gestern gewesen. Ihr ist es zu verdanken, dass Krankenpflege als Lehrberuf etabliert wurde. Denn sie hatte bereits im 19. Jahrhundert vehement vertreten, dass nicht allein ärztliches Können wichtig sei. Auch pflegerisches Wissen müsse damit einhergehen: Die britische Staatsbürgerin Florence Nightingale begründete die moderne westliche Krankenpflege und reformierte das Sanitätswesen und die Gesundheitsfürsorge. In Deutschland begann sie mit 30 Jahren anno 1851 in Kaiserswerth bei Düsseldorf eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Nachdem ihr Engagement in der Pflege zeitlos geblieben ist, wird der 12. Mai zu ihrem Gedenken als internationaler Tag der Pflege gefeiert.

Beschäftigte in Altenpflegeeinrichtungen in verschiedenen hessischen Städten stellten den Tag ganz unter das Motto "Die Altenpflege ist systemrelevant." Dazu hatten sie erstmals nach der strengen Kontaktsperre wegen Corona wieder kleine Aktionen geplant - selbstverständlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstands und der Hygienevorschriften. So trugen sie am Dienstagvormittag in einer aktiven Pause am Awo-Seniorenpflegeheim "Albert-Osswald-Haus" im Tannenweg ihre Forderungen nach Stärkung der Altenpflege vor. Diese hatten die Pfleger bereits in einem offenen Brief an die hessische Landesregierung formuliert. Darin geht es um eine Zusage auf Regierungsseite, eine Prämie für die Beschäftigten zu zahlen, alle in der Pflege Beschäftigten wertzuschätzen, flächendeckende Schutzmaßnahmen und regelmäßige symptomunabhängige Corona-Tests aller Berufsgruppen in den Pflegeeinrichtungen durchzuführen.

Julian Drusenbaum, zuständiger Gewerkschaftssekretär für Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen in Mittelhessen: "Die Altenpflege ist systemrelevant. Das war vor Corona schon klar. Nun geht es darum, den Beschäftigten nicht nur Lippenbekenntnisse zuteilwerden zu lassen, sondern ihre Wichtigkeit auch spürbar zu machen. Die Finanzierung des Pflegebonus durch die Pflegekassen und Länder ist hierbei nur ein Punkt. Ein weiterer ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die den Beruf wieder attraktiv machen."

Außer dem sich um den Bereich Altenpflege kümmernden Gewerkschaftsfunktionär sprachen bei der Aktion am Albert-Osswald-Haus der Awo-Betriebsratsvorsitzende Gerhard Lindenstruth, Awo-Betriebsratsmitglied Francesco Arman sowie Pflegehelfer und Betriebsratsmitglied Peter Schuhmacher mit dem Anzeiger. Bei der von der Bundesregierung ausgelobten Prämie in Höhe von 1500 Euro für die Altenpflege fordere die Gewerkschaf Verdi, dass allen Beschäftigten in den Pflegeheimen diese zugewendet werde. Auch an die Reinigungskräfte sowie die Küchenmitarbeiter werden in dieser schweren Zeit der Corona-Epidemie erhöhte Anforderungen gestellt. So sei neben einem besonderen Reinigungsmanagement mit einem geänderten Prozedere auch die Küche mit einer Umstellung auf ein Tablett-System mit ganz anderen Arbeitsabläufen gefordert. Anders eingeteilte Dienste und Wochenschichten führten zu Mehrbelastungen aller Beschäftigten. Auch für den Betriebsrat sei die Arbeitsbelastung größer geworden. So müsse bei geänderten Arbeitsplänen stets geprüft werden, welche Regelungen mit den Arbeitszeitgesetzen konform seien. Dabei fließe auch jeweils die Betrachtung einer psychisch verstärkten Belastung ein.

Nicht glücklich ist man mit dem gesamten Schutzmaskenmanagement. Gerade sei der Norovirus im Pflegeheim gewesen, da sei die Corona-Epidemie aufgetaucht. Zwar sei weder ein Bewohner noch ein Beschäftigter des Hauses vom Coronavirus bisher befallen. Doch habe die Bereitstellung einer stets ausreichenden Anzahl von Schutzmasken für die Heimleitung eine besondere Herausforderung dargestellt. Statt einer zentralen Zuteilung durch die Landesregierung habe man sich Schutzmasken teilweise zu Schwarzmarktpreisen besorgen müssen, was erhöhte Kosten verursacht habe. 1000 Euro steuere der Bund selbst zu der Pflegeprämie bei; allerdings nur dann, wenn das restliche Drittel anderweitig gezahlt werde. Nun hofft man, dass die Hessische Landesregierung der Baden-Württembergischen folgt und den 500-Euro-Anteil der Pflegeprämie übernimmt. Für den Arbeitgeber sei dieser Betrag nur schwerlich zu stemmen.