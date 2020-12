Ältere und Alte in Gießen nicht vergessen

Auf insgesamt 74 Seiten fasst der Plan "Älter werden in Gießen. Kommunale Planung für Senioren bis 2025. Fortschreibung des Altenhilfeplans aus dem Jahr 2013" die Bedarfe älterer Menschen in Gießen und Lösungsansätze zusammen. Zentral ist das Kapitel "Themenfelder des Altenhilfeplans", das sich in Unterkapiteln offener Seniorenarbeit, bürgerschaftlichem Engagement, Pflege, Betreuung und Beratung, Migration und Alter, Menschen mit besonderen Bedarfen, Gesundheit und Prävention sowie dem Wohnen widmet. Auch Mobilität, Digitalisierung, Schutz vor Kriminalität, Gewalt und Diskriminierung, Armut und soziale Isolation sowie haushaltsnahe Dienstleistungen geraten in einem weiteren Kapitel in den Blick. Zudem bietet der Plan demografische Daten für Gießen und erfasst unter anderem Altersgruppen nach Stadtteilen oder Alter und Nationalität. Der Plan versuche, Anregungen und Hinweise zu geben für alle Akteure, die in Gießen gute Bedingungen für ältere Menschen schaffen wollen, schreibt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im Vorwort. (olz)