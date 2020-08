Alternative zur Tour der Hoffnung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (ee). Die Aufgabe klingt machbar: 333 Kilometer in sieben Tagen oder 47,57 Kilometer am Tag - und dies noch bis zum 15.August. Diese Herausforderung stellt die "Tour der Hoffnung", die allerdings Corona-bedingt in diesem Jahr nicht stattfindet. Als Alternative gibt es nun die individuelle Möglichkeit, die Aktion "Zugunsten krebskranker Kinder" zu unterstützen. Ob mit dem Alltagsrad, Cityflitzer oder Mountainbike - völlig egal, Hauptsache, es wird gestrampelt und freiwillig ein Kilometerbetrag an die Tour der Hoffnung gespendet.Auch die Strecke ist jedem individuell überlassen. Aus allen Teilnehmern wird die Teilnahme am Prolog der Tour der Hoffnung 2021 sowie Sachpreise verlost. Interessenten können sich hier anmelden: https://tour-der-hoffnung.blogspot.com/2020/07/blog-post.html.