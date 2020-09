Alumnus der JLU Gießen forscht an Influenza-Medikament

Prof. Oliver Planz ist in Alsfeld geboren und hier bis zu seinem 19. Lebensjahr aufgewachsen, bevor es ihn zunächst zum Biologiestudium an die Justus-Liebig-Universität zog. Nach einem studentischen Auslandsaufenthalt in Wisconsin (Milwaukee/USA) erwarb Planz das Diplom und promovierte anschließend an seiner Alma Mater in Gießen. "Schon früh stand fest, dass ich mich mit der Virologie und der Immunologie beschäftigen möchte", blickt er zurück. Von der Lahn führte ihn sein Weg schließlich über Zürich, wo er mit dem Medizin-Nobelpreisträger Rolf Martin Zinkernagel zusammenarbeitete, schließlich an den Neckar. Zunächst arbeitete Planz in der Immunologie und Zellbiologie im Friedrich-Löffler-Institut, bis dieses auf die Insel Riems in Greifswald umzog. 2011 wechselte er an die Universität Tübingen, 2015 gründete er mit den Professoren Stephan Ludwig (Münster) und Stephan Pleschka (Gießen) "Atriva". Heute lebt er etwas außerhalb der Universtitätsstädte, die eine der höchsten Studentendichten Deutschlands aufweist. (au)