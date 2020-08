Am 6. September „Antik & Trödel“ in Hessenhallen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nach fünf Monaten Flohmarktpause können sich alle Trödel-Fans nun freuen – am 6. September findet der „Antik & Trödel“-Markt wieder in und rund um die Gießener Hessenhallen statt. Nach Gesprächen mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der Ausarbeitung eines Hygienekonzepts kann der Hallenflohmarkt wieder durchgeführt werden.

Die Genehmigung zur Durchführung erfolgt mit Einhaltung der folgenden Hygieneregeln: Eine Mund-Nase-Bedeckung ist während des gesamten Besuchs zu tragen – ohne sie darf das Gelände nicht betreten werden. Auf dem Freigelände sowie in den Hallen wird es eine Einbahnstraßenführung geben. Auch das gewohnte Bild in den Hallen, in denen Stand an Stand aneinander stand, wird komplett neu strukturiert und entzerrt, ebenso wie die Gänge, die zum besseren Ausweichen deutlich verbreitert werden. Da nur eine beschränkte Besucheranzahl die Hallen betreten darf, kann es zu kurzen Verzögerungen kommen. Catering wird nur auf dem Freigelände, nicht in den Hallen, angeboten, wobei sich an der Auswahl der verkauften Produkte aber nichts ändert. Ansonsten bleiben die bekannten „Antik & Trödel“-Vorgaben bestehen: Von 8 bis 15 Uhr kann nach alten Schätzen und neuen Lieblingsstücken gestöbert werden.