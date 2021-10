Am Donnerstag macht die BAföG-Infotour Halt in Gießen

Für Infos rund ums BAföG sorgt das ins Studentenwerk Gießen integrierte Amt für Ausbildungsförderung. Am Donnerstag macht die Infotour des BMBF Halt in der Mensa Otto-Behaghel-Straße in Gießen, um Studierenden von JLU und THM BAföG-Vorteile aufzuzeigen. (Foto: BMBF Bildkraftwerk)