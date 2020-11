Am Gießener Uniklinikum droht weiterer Streik

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Am hiesigen Standort des Uniklinikums Gießen und Marburg (UKGM) droht ab Dienstag, 1. Dezember, ein zweitägiger Warnstreik von großen Teilen des Pflegepersonals und anderer Angestellter. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung an. Darin heißt es zur Streikbegründung: "Der Arbeitgeber provoziert mit dem Abbruch der Verhandlungen über eine neue Eingruppierung eine Eskalation, die von den Beschäftigten nicht gewollt ist. Er hat es in der Hand, den Streik mit einem substanziellen Signal an die Beschäftigten noch abzuwenden", erklärt Verdi-Fachsekretär Fabian Dzewas-Rehm. Seit "vielen Monaten" verhandele man mit dem UKGM, dessen Betreiber Rhön-Klinikum AG vor wenigen Monaten vom Asklepios-Konzern übernommen wurde, über eine Angleichung der Bezahlung an öffentliche Krankenhäuser. "Dort verdienen Beschäftigte für die gleiche Arbeit zum Teil mehrere Hundert Euro mehr im Monat." So würden etwa Laborassistenten, "die aktuell wegen der Corona-Tests extrem unter Druck stehen", am UKGM so schlecht entlohnt wie in kaum einer anderen Universitätsklinik, heißt es. Die Tarifverhandlungen betreffen die rund 7800 nicht-ärztlichen Beschäftigten.

Als Reaktion auf den Streikaufruf wenden sich vom UKGM Gießen Prof. Werner Seeger und Prof. Michael Sander mit einem öffentlichen Appell an die Gewerkschaft: "Wir sind in einer durch das Coronavirus ausgelösten Ausnahmesituation und benötigen momentan alle zur Verfügung stehenden Pflegekräfte, um die Versorgung unserer Covid-19-Patienten und jener mit anderen schweren Erkrankungen aufrechtzuerhalten", betont Seeger, Ärztlicher Geschäftsführer und Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II, zu der auch die Bereiche Innere Medizin/Pneumologie und Intensivmedizin gehören. "Das Universitätsklinikum in Gießen versorgt gegenwärtig bei Weitem mehr Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen als jedes andere Krankenhaus in Hessen, einschließlich der Universitätskliniken in Frankfurt und Marburg. Ein Streik mitten in der Pandemie an dieser Klinik ist unverantwortlich, wir dürfen nicht ohne Not Patientenleben gefährden." Laut Sander, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, sei man sich "bewusst, dass wir die Gewerkschaftsmitglieder um einen zeitweisen Verzicht auf ihr Grundrecht bitten, aber die Umstände sind so dramatisch und die Infektionslage ist so dynamisch und unberechenbar, dass wir eine verlässliche Patientenversorgung nicht mehr sicher auf die Beine stellen können, sollte Verdi den nicht-ärztlichen Dienst (...) in den Streik führen. Schon jetzt mussten wir das operative Programm reduzieren, um Pflegekräfte aus der Anästhesie zur Unterstützung unserer Intensivstationen bei der Behandlung von Covid-19-Patienten einsetzen zu können, soweit sie über entsprechende intensivmedizinische Erfahrung verfügen". Gleichzeitig gelte es zu vermeiden, dass lebenserhaltende wichtige operative Eingriffe verschoben werden müssen. "Das schaffen wir aber nur, wenn jetzt alle an Bord bleiben", so Sander.

Seitens Verdi lässt Dzewas-Rehm wissen, dass "wir durch eine mit dem UKGM geschlossene Notdienstvereinbarung sicherstellen, dass weder die Versorgung der Covid-19-Patienten noch die anderer Notfälle gefährdet ist". Sollte der Arbeitgeber "nicht doch noch zur Vernunft kommen", beginne der Streik am Dienstag mit der Frühschicht und ende am Mittwoch mit dem Ende der Spätschicht.