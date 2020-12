Am Marktplatz ausgeraubt und geschlagen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Insgesamt vier Personen, drei Männer und eine Frau, hinderten am Samstag um 20 Uhr am Gießener Marktplatz einen 43-Jährigen am Einsteigen in den Bus. Sie umzingelten den in Gießen wohnenden Mann, zogen ihn an der Schulter, schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und durchwühlten seinen Rucksack sowie seine Jackentaschen. Einer der Männer trat dem 43-Jährigen mit dem Knie in den Bauch. Die Unbekannten drohten, ihm den Kopf abzuschneiden, sollten sie ihn wiedersehen. Danach flüchteten die Diebe mit einer schwarzen Wintermütze der Marke "Nike" und einem Päckchen Zigaretten der Marke "Lucky Strike" sowie der Brille des Opfers.

Bei allen vier Personen soll es sich um asylsuchende Menschen aus Algerien handeln. Die Frau wird als 1,65 m groß und 33 bis 35 Jahre alt beschrieben. Sie trug schwarze, gewellte, zu einem Dutt gebundene Haare und war mit einer braunen Jacke und dunkler Hose bekleidet. Einer der Männer soll Ende 30, dick und 1,80 m groß sein. Er trug kurze graue Haare und einen grauen Vollbart, war mit einer blauen Jeans, schwarzer Jacke und einem dunkelblauen Pullover mit zwei weißen Streifen bekleidet. Ein weiterer Mann soll 1,70 m groß und 28 bis 30 Jahre alt sein. Er ist normalgewichtig und trug einen kurzen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer weinroten Jacke und weißer Wintermütze.

Wer hat die Tat an der Bushaltestelle beobachtet? Wer kann Angaben zu den vier Tätern machen? Die Gießener Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Raub und erbittet Hinweise unter 0641/7006-2555.