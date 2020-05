Am Sonntag auch wieder Gottesdienst in Lützellinden

Küster Werner Müller wird nach einer mehrwöchigen Pause wieder die Kerzen auf dem Altar anzünden. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDEN (kg). Die Türen der evangelischen Kirche in Lützellinden öffnen sich am Sonntag wieder für die Gläubigen: "Wir freuen uns, endlich wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern", schreibt Pfarrer Horst Daniel in seiner Einladung. Er spricht auch die strengen Hygienevorschriften an, "die die Atmosphäre des Gottesdienstes etwas belasten". "Aber es gibt auf der Welt schlimmere Umstände, unter denen Menschen sich zum Gottesdienst treffen", tröstet Daniel. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, in dem Desinfektionsmittel bereitstehen. Das Waschbecken auf der Toilette ist zugänglich und der Türgriff an der Eingangstür wird desinfiziert. Auf den erforderlichen Sitzabstand wird durch Sitzmarkierungen geachtet. Hausstandsgemeinschaften werden nicht getrennt. Die Nutzung der Emporen unterbleibt, Singen ebenfalls, das Betreten und Verlassen der Kirche wird organisiert. Daniel empfiehlt Mund-Nasen-Masken, auch wenn für sie während der liturgischen Feier keine Pflicht besteht, mitzubringen.