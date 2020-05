Am Sonntag nur vereinzelt Gottesdienste

Jetzt teilen:

Giessen (red). Nur vereinzelt werden Gemeinden im Evangelischen Dekanat Gießen und im Katholischen Pfarreienverbund Gießen am Sonntag, 17. Mai, zu Gottesdiensten einladen. Der Schutz von Menschen vor Ansteckungen steht über allen Planungen zur Wiederaufnahme von Gottesdiensten, heißt es in einer Pressemitteilung des Evangelischen Dekanats. Weitere Gemeinden werden am Himmelfahrtstag oder zu Pfingsten mit Gottesdiensten unter besonderen Vorkehrungen beginnen. Das Konzept beinhaltet beispielsweise das Tragen von Gesichtsmasken, der Verzicht auf Gesang und die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 bis 2 Meter Abstand zwischen den Gottesdienstbesuchern.

Daraus ergibt sich eine Zugangsbeschränkung für die Kirchen. In der Johanneskirche findet am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Propst Matthias Schmidt statt. Der Gottesdienst wird als Video auch im Internet unter www.johannesgemeinde-giessen.de abrufbar sein. Weitere Gemeinden stellen Andachten und Gottesdienste ins Internet. Der einfachste Weg führt über die Internetseiten der Gemeinden. Der "Godcast" der evangelischen Kirchengemeinden Gießen-Nord Paulus, Thomas, Michaelsgemeinde Wieseck findet sich unter www. www.evangelisch-giessen-nord.de.

Strenge Auflagen gelten auch in den katholischen Kirchen. So gibt es kein Weihwasser; Friedensgruß mit der Hand und Mundkommunion sind weiterhin untersagt. Am Samstag, 16. Mai, findet in der katholischen Kirche St. Albertus um 8.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Golonka statt. Am Sonntag, 17. Mai hält Pfarrer Heil um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier, um 12.30 Uhr folgt eine Eucharistiefeier in polnischer Sprache mit Pfarrer Golonka. Teilnahme ist jeweils nur nach telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 0641/36065 möglich. In der St. Bonifatius-Kirche finden am Sonntag um 10 und 11 Uhr eine Musikalische Andacht statt. Hier ist Anmeldung im Internet erforderlich über www.bonifatius-giessen.de.