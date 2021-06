Amtsgericht Gießen: Assistenzarzt wegen Vergewaltigung angeklagt

Der junge Arzt ist wegen Vergewaltigung vor dem Gießener Amtsgericht angeklagt. Corona-bedingt findet der Prozess allerdings im Landgericht statt. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Als die kleine, sehr zierliche Frau das Mikrofon an ihrem Platz im Zeugenstand anschaltet, ist zunächst nur ein Schluchzen durch die Lautsprecheranlage zu hören. Die Medizinstudentin wischt sich Tränen aus dem Gesicht, ringt um Fassung. Die Konfrontation mit dem Angeklagten, der nur wenige Meter von ihr entfernt zwischen seinen beiden Verteidigerinnen sitzt, ist für sie offenkundig schwer zu ertragen. "Ich habe versucht, das alles zu verdrängen", rechtfertigt sich die 26-Jährige in Richtung des Richtertischs und entschuldigt sich sogleich für ihren Gefühlsausbruch. "Ihnen muss gar nichts leidtun", sagt der Vorsitzende des zuständigen Schöffengerichts, Dr. Dietrich Claus Becker, betont ruhig. "Lassen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen." Auch der junge Arzt auf der Anklagebank bekommt nun feuchte Augen; er schafft es nicht, seine ehemalige Kommilitonin anzusehen. Seit zweieinhalb Jahren haben die früheren Mitbewohner jeglichen Kontakt vermieden, treffen nun vor dem Gießener Landgericht erstmals wieder aufeinander. Hierhin ist der Prozess gegen den 27-Jährigen Corona-bedingt ausgelagert worden. Angeklagt ist er eigentlich vor dem Amtsgericht - wegen Vergewaltigung. Nach einer WG-Party soll er sich zu seiner schlafenden Mitbewohnerin ins Bett geschlichen und gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen haben. An diesen "Vorfall", wie der Vorsitzende die vorgeworfene Tat neutral nennt, will sich der inzwischen in der Schweiz praktizierende Assistenzarzt nicht erinnern können. Er hatte am Morgen des fraglichen 27. Oktober 2018 rund 2,4 Promille Alkohol im Blut und gilt deshalb als vermindert schuldfähig. Erst als er von Polizisten mit aufs Revier genommen worden sei, habe er die Situation überhaupt realisiert.

Vom Tatvorwurf "geschockt"

Die Details aus der Anklageschrift sind für den blond gelockten Mann offenbar nach wie vor kaum zu greifen. Ihr Mandant sei von dem Tatvorwurf "geschockt" und erkenne sich darin nicht wieder, erklärt die Düsseldorfer Strafverteidigerin Anja Riemann-Uwer. Ihm sei "gewaltverherrlichendes und männlich-dominantes Verhalten" vollkommen fremd. Laut Staatsanwalt Rouven Spieler nutzte der 27-Jährige aus, dass seine Mitbewohnerin nicht in der Lage war "einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern". Gegen 6 Uhr morgens betrat der Angeklagte demnach das Zimmer der schlafenden Studentin, legte sich hinter sie ins Bett und vollzog den Beischlaf. Erst als sie sich aufsetzte, das Licht anschaltete und ihn zur Rede stellte, habe er von ihr abgelassen. "Das einschneidendste Ereignis im Leben unseres Mandanten war zweifellos dieser Vorfall", trägt Riemann-Uwer vor. Letztendlich sei an dem Herbsttag vor zweieinhalb Jahren nicht nur sein eigenes Leben "ins Wanken gebracht" worden, sondern die gesamte WG zerbrochen. Und selbstredend sei er - mit Blick auf das, was seine frühere Mitbewohnerin "mitmachen muss" - voller Selbstvorwürfe und Verzweiflung. Dazu habe ihm das Strafverfahren karrieretechnisch erheblich geschadet. "Mit einer Anklage in diesem Ausmaß braucht er seine Approbation gar nicht erst beantragen, er wird sie nicht bekommen", weiß die Wahlverteidigerin, die regelmäßig straffällig gewordene Ärzte vor Gericht vertritt. Anders ist die Lage in der Schweiz, wo der reine Studienabschluss genügt, um als angestellter Arzt tätig zu sein. Für den 27-Jährigen ist der "Lebenstraum", Kardiologe zu werden, damit nicht geplatzt.

"Was in den Akten steht, betrifft mich sehr", beteuert der Angeklagte direkt zu Verhandlungsbeginn. Nach "guter Kindheit" in Baden-Württemberg zog er 2013 für sein Medizinstudium nach Gießen. Gemeinsam mit zwei Kommilitonen gründete er bald darauf eine WG; die vierte Bewohnerin, die nun als Nebenklägerin in dem Prozess auftritt, habe man dann "zusammen gecastet". Sie hätten allesamt gut miteinander harmoniert, "es hat nie große Streitigkeiten gegeben". Nach dem Abschluss des Studiums in Regelstudienzeit wurde die Promotion in Angriff genommen und "zur Belohnung" ging es in den Urlaub. Kurz nach der Rückkehr - in der Tatnacht - habe er mit seiner Freundin noch eine Weinprobe besucht. Und bei der Party im WG-Haus, wo er anschließend ohne seine Partnerin gefeiert habe, sei weiter reichlich Alkohol geflossen, verbunden mit den "typischen Studenten-Trinkspielen". Dann folgt offenbar ein Filmriss von mehreren Stunden. Dass der Mediziner betrunken auch früher schon "offener, weniger introvertiert und teils auch anhänglich" wurde, bestätigen die ehemaligen WG-Bewohner - inzwischen allesamt Ärzte - unisono. Ein befreundeter Partygast berichtet im Zeugenstand, den Angeklagten in der Tatnacht ungewohnt aggressiv erlebt zu haben. Mit einem anderen Mann sei es wegen einer Nichtigkeit fast zur Prügelei gekommen.

Den sexuellen Übergriff hat die 26-Jährige damals zuerst nur unterbewusst - im Halbschlaf - wahrgenommen. Es subtiles Gefühl sei das gewesen, etwas, "worüber ich keine Macht hatte und was sich falsch anfühlte". Dann habe sie "entgeistert" ihren Mitbewohner realisiert. Auf ihr energisches "Was machst Du da?", sei der überhaupt nicht eingegangen, habe das Zimmer aber verlassen. Die Medizinstudentin verriegelte die Tür und rief die Polizei. Noch heute führten bestimmte Situation dazu, "dass vieles wieder hochkommt". Wenn sie etwa das Kleid sehe, dass sie an dem Partyabend getragen habe, "wird mir immer schlecht". Die Reaktion der Nebenklägerin ist für Pflichtverteidigerin Dagmar Nautscher dennoch nicht ganz nachvollziehbar. "Das war ja ihr Mitbewohner, quasi ein Freund. Da kann ich nicht verstehen, warum man gleich die Polizei ruft?" Von Nautschers Kollegin wird die 26-Jährige hingegen hartnäckig zu anatomischen Feinheiten befragt. Die beiden Verteidigerinnen möchten mit fortschreitender Beweisaufnahme von dem "Verbrechenstatbestand der Vergewaltigung runterkommen", kündigt Anja Riemann-Uwer an. Bereits im Vorfeld haben sie sich um einen außergerichtlichen Täter-Opfer-Ausgleich und die damit verbundene Einstellung des Verfahrens gegen Schmerzensgeldzahlung bemüht. Doch aus der anvisierten Einigung ist nichts geworden. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine Anklage bestanden.