Amtsgericht Gießen: Freispruch für Türsteher

Giessen (jmo). Am Ende ist von den Anklagevorwürfen nichts mehr übrig: Gleich zwei Mal sollte der Türsteher einer kleinen Gießener Disco gewalttätig gegenüber Gästen geworden sein. Im August 2018 war der 55-Jährige laut Anklage mit einem Lehrer aneinandergeraten, der wegen einer zerbrochenen Bierflasche geschlagen, getreten und geschubst worden sein soll. Bei einem zweiten Vorfall im September sollte es dann erneut zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Diesmal im Fokus: eine Gruppe junger Akademiker und Studierender. Einem von ihnen sollte der Security-Mitarbeiter auf der Tanzfläche "völlig unvermittelt" mit der Faust ins Gesicht geschlagen und danach noch ein Glas hinterhergeworfen haben. Doch nach zweitägiger Verhandlung vor dem Amtsgericht Gießen blieben zahlreiche Widersprüche. Neben Richter Dr. Dietrich Claus Becker äußerte auch die Staatsanwaltschaft Zweifel an den Versionen der vermeintlichen Opfer. Der Türsteher wurde schließlich freigesprochen.

Neutrale Zeugen, die die Geschehnisse wie von dem Lehrer oder den Hochschulabsolventen geschildert, stützen konnten, gab es nicht. Die Aussagen der jungen Leute enthielten hingegen auffällig viele exakt gleichlautende Sätze. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zog am ersten Verhandlungstag sogar ein Verfahren wegen Falschaussage in Betracht. Anders als vor Gericht hatte nämlich bei der Polizei keiner von ihnen auch nur ansatzweise von Schlägen gesprochen. Die Partygänger waren in der Tatnacht zum Teil erheblich alkoholisiert.

Der 35-jährige Lehrer, der in der Verhandlung als Nebenkläger auftrat und 300 Euro Schmerzensgeld verlangte, hatte zum Tatzeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von knapp 1,7 Promille. Es sei daher davon auszugehen, dass die Erinnerung an die Ereignisse nicht fundiert sei, so Becker in der Urteilsbegründung. Auch konnten zwei medizinische Sachverständige nicht zweifelsfrei bestätigen, dass eine drei Zentimeter lange Narbe am Unterschenkel des Lehrers von einem "Streiftritt" herrührt.

Der 55-Jährige, strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt, hatte stets seine Unschuld beteuert. Seine Aussage, die Provokation sei von dem Lehrer ausgegangen, wurde von einem weiteren Sicherheitsmitarbeiter untermauert. Eine gewisse Härte sei in diesem Beruf unvermeidbar: "Du kannst als Türsteher keine Blume oder Kirche sein. Da kommen Leute, die trinken und nehmen Drogen." Beide Männer haben "dieser Szene" inzwischen den Rücken gekehrt.