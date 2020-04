Amtsgericht Gießen: Nachwuchs-Rapper freigesprochen

Auch am Amtsgericht gelten wegen des Coronavirus Hygieneregeln. Das Tragen von Mundschutz wird empfohlen. Foto: Mosel

Giessen. Die Bescheinigung des bekannten Musiklabels klingt eindeutig: Auf der Anklagebank im Gießener Amtsgericht sitzt ein echtes Hip-Hop-Talent. Mehr als eine Million Mal sind die Tracks des 21-Jährigen im Internet angeklickt worden. "Absolut ungewöhnlich für einen Newcomer", attestiert die große Plattenfirma, die den jungen Mann unter Vertrag genommen hat. Eine EP soll demnächst erscheinen, danach ein eigenes Album folgen. "Man glaubt dort an ihn und hat bereits sehr viel Geld in seine Karriere investiert", präzisiert der Dortmunder Verteidiger Dr. Patrick Gau. Und zumindest das zuständige Jugendschöffengericht macht dem aufgehenden Stern am Sprechgesang-Himmel keinen Strich durch die ambitionierten Zukunftspläne. Gemeinsam mit seinem Bruder musste sich der Musiker am Mittwoch wegen gemeinschaftlichen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Doch von der Anklage bleibt nach siebenstündiger Verhandlung kaum etwas übrig. Stattdessen wird sich das vermeintliche Opfer demnächst in einem eigenen Verfahren deutlich schwerwiegenderen Vorwürfen stellen müssen. Der Nachwuchs-Rapper hingegen wird freigesprochen, sein zwei Jahre älterer Bruder kommt wegen Betäubungsmittelbeschaffung und Diebstahls mit einer Geldstrafe von 840 Euro davon.

Doch die Zeit bis zum Urteilsspruch ist herausfordernd. Nicht nur wegen der Mund- und Nasen-Masken, die im Amtsgericht zwar nicht verpflichtend getragen werden müssen, deren Benutzung intern aber dringend empfohlen wird. So bemühen sich die elf Beteiligten trotz stoffverdeckten Mündern um eine deutliche Aussprache, was manchmal nicht auf Anhieb gelingt. Dazu gestaltet sich die Zeugenbefragung mehr als schwierig.

Staatsanwältin Dagmar Lachmann legt dem einschlägig vorbestraften Brüderpaar zur Last, am frühen Abend des 7. April 2019 auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Marburger Straße Geld von dem späteren Opfer gefordert zu haben. Als der bedrängte 22-Jährige nichts herausgeben wollte, habe der Jüngere ihn gepackt, seine Stofftasche entrissen und noch Tritte sowie eine "Kopfnuss" ausgeteilt. Mit einer Beute von 80 Euro sollen die Brüder anschließend das Weite gesucht haben. "Das war schon ein bisschen anders", läutet dann aber der 23-Jährige seine Einlassung ein. Der Raubüberfall entpuppt sich nun als fehlgeschlagenes Drogengeschäft. Mit seinem Bruder habe er sich auf den Weg zum Christoph-Rübsamen-Steg gemacht, um dort bei einem zuvor kontaktierten Bekannten für 50 Euro "was zu rauchen" zu kaufen. "Der wollte mich aber veräppeln", bringt die Überprüfung der erhaltenen Ware wenig später zu Tage. Letztlich habe er viel Alufolie und wenig Marihuana erhalten, so der 23-Jährige. "Ich lasse mich aber nicht abziehen." Die Konsequenz: "Mein Bruder hat an der Tasche gerissen und sie ihm abwertend vor die Füße geschmissen." Der Ältere nimmt sich außerdem das bezahlte Geld zurück sowie zwei kleine Drogenpäckchen, "einfach um eine Lektion zu erteilen". Kaum zurück zu Hause meldet sich der Verkäufer allerdings per WhatsApp. Von Gewalt gegen die Mutter und abgeschnittenen Ohren ist dort die Rede. Dazu werde ein ganzer Trupp "eure Wohnung auseinandernehmen". Der 23-Jährige antwortet per Sprachnachricht: "Wer meiner Familie etwas antut, der geht nicht mehr."

Am nächsten Tag kommt es bei einem zufälligen Treffen an einer Bushaltestelle in Linden zur Eskalation. Der Dealer sticht mit einem Schraubenzieher und einem "Küchen-Kneipchen" auf den 23-Jährigen ein. "Nur wegen meiner Jacke ging nichts durch." Dass Passanten die Polizei rufen, ist den beiden jungen Männern allerdings so gar nicht recht. "Ich wollte mich nicht äußern, es ging ja eigentlich um Marihuana, Sie wissen schon", erklärt der Angeklagte seine Misere. Der Drogendealer versucht es stattdessen mit Unwissenheit. Ein schmallippiges, genervtes "weiß nicht mehr" ist seine Antwort auf fast alle Fragen. Statt Drogen soll nur Viagra in seiner Tasche gewesen sein. Den Schraubenzieher habe er "für seine Werkzeug-Sammlung" vom Sperrmüll mitgenommen. Auch seine, bei den Taten ebenfalls anwesende, Freundin kann kein Licht ins Dunkel bringen. Obwohl sie nach dem angeblichen Raub "voll am zittern" gewesen sei, hätten weder sie noch ihr Partner die Polizei einschalten wollen. "Wir hatten ja viel Geld und haben auch noch was von unseren Eltern bekommen."

Das Gericht schenkt diesen "auffälligen" Zeugenaussagen schließlich keinen Glauben. "Wir sind nicht zu der Überzeugung gelangt, dass sich der Anklagevorwurf so zugetragen hat", begründet die Vorsitzende Birgit Ruppel. Dabei wollte die Staatsanwaltschaft die bereits in jungen Jahren kriminell gewordenen Brüder im Gefängnis sehen: den Älteren für ein Jahr und vier Monate, den Jüngeren - zum Tatzeitpunkt unter laufender Bewährung - für drei Jahre und neun Monate. Dies hätte das Ende der Musikkarriere bedeutet. Und das, obwohl der Rapper laut Plattenfirma "auch seine schwierige Kindheit in Texten verarbeitet".