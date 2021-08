Amtsgericht Gießen: "Schwer, ein Strafmaß zu finden"

Bei der Verhandlung am Amtsgericht kamen neben Zeugen und Polizei auch Sachverständige zu Wort. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Es waren Sekunden, die das Leben von vielen Menschen veränderten", beschrieb Oberstaatsanwalt Frank Späth in seinem Abschlussplädoyer jenes tragische Ereignis, das sich am 17. Juni vergangenen Jahres auf dem Firmengelände eines Unternehmens im Europaviertel ereignete. Dort verstarb ein 30-jähriger Lagerarbeiter aus Biebertal an den Folgen eines Arbeitsunfalls. Der 28-jährige Fahrer eines Kurierunternehmens hatte versäumt, den mit einem Automatikgetriebe ausgestatteten Sprinter auf "P" zu stellen, und die Handbremse nicht angezogen. Und so rollte das Fahrzeug auf den Unternehmensmitarbeiter, der mit dem Rücken dazu stand, zu und prallte auf ihn. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er auf der Fahrt ins Krankenhaus verstarb. Dem 28-jährigen Angeklagten aus Dresden wurde fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Während der dreieinhalbstündigen Hauptverhandlung am Amtsgericht wurden von Richter Christoph Keller fünf Zeugen und zwei Sachverständige zu dem Unfall gehört.

Quetschung des Brustkorbs

Wie der Mann, der heute Doktorand am Botanischen Institut in Dresden ist, ausführte, hatte er nach dem tragischen Unfall nicht mehr am Steuer eines Kurierfahrzeugs gesessen. Ruhig beschrieb er, was damals passiert war: "Ich habe mein Fahrzeug so rangiert, um rückwärts an die Laderampe zu fahren. Beim Zurücksetzen lief der Lagermitarbeiter neben dem Fahrzeug her und machte Handbewegungen. Ich stellte das Fahrzeug ab und ging in den Laderaum." Dort habe er dann einen Schrei vernommen und einen leichten Aufprall des Fahrzeuges gefühlt, worauf er ans Steuer ging und das Fahrzeug einen Meter nach vorne fuhr. Zu diesem Zeitpunkt war bereits der Rettungsdienst verständigt und hatte ein Ersthelfer des Unternehmens bereits wiederbelebende Maßnahmen begonnen. Laut Gerichtsmediziner war ein akuter Blutverlust bei der Quetschung des Brustkorbs die Todesursache.

Ob er den Motor abgestellt hatte, vermochte der privat ein Auto mit Schaltgetriebe fahrende Angeklagte nicht zu sagen. Auch von den Zeugen konnte dazu keiner nähere Auskünfte geben. Zwei Polizeibeamte bestätigten jedoch die Ausführungen des 28-Jährigen, der sich am Unfallort wie auch nach der Vernehmung einem Alkohol- und Drogentest unterzogen hatte; beides fiel negativ aus. Ein Polizeibeamter mutmaßte, dass vielleicht die kurze Hose des Mannes für das Lösen der Handbremse ursächlich gewesen sei. Nicht klären ließ sich dagegen die Aussage des Angeklagten, die Handbremse habe beim Hochziehen "einige Male gerattert". Auch ein Sachverständiger, der das Fahrzeug noch am Unfallort untersuchte, konnte hier nichts feststellen. Dieser führte weiter aus, dass, selbst wenn vergessen worden wäre, den Rückwärtsgang herauszunehmen, und dann die Handbremse angezogen worden wäre, das Fahrzeug nicht zurückgerollt wäre. Der Flächenbereich hinter dem Fahrzeug war jedoch für den Fahrer durch die Rückfahrkamera zu sehen. Beim Einweisen von Fahrzeugen habe er schon häufig mit solchen Unfällen zu tun gehabt, wenn beide Personen keinen Blickkontakt pflegen, nur so sei ein Unfall zu vermeiden. "Offensichtlich war der Vorgang des Einweisens abgeschlossen und der Fahrer ist ins Fahrzeug gegangen." Der Einweiser sei davon ausgegangen, das Fahrzeug stehe und es sei sicher, hinter den Wagen zu gehen. "Das Fahrzeug konnte sich aufgrund der Bodenbeschaffenheit in Bewegung setzen, wenn es nicht ordnungsgemäß gesichert war", räumte der Sachverständige angesichts der Geländesituation ein. "Die Feststellbremse hat jedes Mal funktioniert. Es ist technisch nicht zu erklären, dass sie mal funktioniert hat und mal nicht."

In einem solchen Fall sei es laut Frank Späth schwer, ein Strafmaß zu finden, "weil in Sekunden hier Menschen aus der Mitte des Lebens herausgerissen werden, die einmal etwas falsch gemacht haben". Der Angeklagte habe zwei, drei Fehler beim Anhalten gemacht, als alle auf die Schnelle das Geschäft abwickeln wollten. "Die Schmerzen bleiben, ob nun der Angeklagte eine Geld- oder Freiheitsstrafe bekommt, das wird den Hinterbliebenen egal sein. Bei solchen Verfahren ist der Rachegedanke, die Sühne, als schmerzlindernde Maßnahme nicht da. Wir sehen hier den Angeklagten, der mehr unter den Folgen leidet, als er zugibt." Eine Verfahrenseinstellung sei dennoch aufgrund des Todes nicht angezeigt. Späth hielt eine Geldstrafe für den Angeklagten für angemessen, habe dieser doch "sonst alles richtiggemacht, außer einmal nicht die Handbremse angezogen. Es ist eine bittere und teure Lehrstunde". Und so beantragte er 60 Tagessätze zu 70 Euro. Diesem Antrag schloss sich auch die Nebenklage an, zumal es schwierig sei, die Tat objektiv zu bewerten.

Verteidiger Henner Maaß fand den Antrag der Staatsanwaltschaft völlig in Ordnung, seien es doch "wahrscheinlich eineinhalb Fehler" gewesen. Sein Mandant habe sich sonst nichts zuschulden kommen lassen. "Wer von uns könnte sagen, Fahrlässigkeit passiert uns nicht", plädierte er für eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 50 Euro und zur Bewährung, allerdings mit der Zahlungsauflage von 2000 oder 3000 Euro an einen Verein, der sich für Straßenverkehr einsetzt. Im Einvernehmen aller Verfahrensbeteiligten wurde das durch Richter Keller verkündete Urteil durch den Verzicht auf weitere Rechtsmittel rechtskräftig. Der Angeklagte wurde zur Zahlung von 3000 Euro in Raten an den Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen verurteilt. Das Ganze ist für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, wobei der 28-Jährige die Verfahrenskosten zu tragen hat.