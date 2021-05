Amtsgericht Gießen: Verdächtiger Gegenstand enthält nur Unrat

Symbolfoto: Mosel/Archiv

GIESSEN - Wegen eines verdächtigen Gegenstandes, der vor dem Eingang des Amtsgerichtes Gießen in der Gutfleischstraße abgelegt wurde, kam es am Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Doch eine Stunde später gab es bereits Entwarnung. "Die Entschärfer haben sich das betreffende Paket angesehen. Dieses enthielt lediglich Unrat, der dort offenbar entsorgt worden war. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte", teilt Polizeisprecher Tobias Kremp mit. Der Gegenstand war von Zeugen bemerkt worden. Zur Sicherheit sperrte die Polizei den betreffenden Bereich in der Gutfleischstraße ab.