Amtsgericht Gießen zieht Corona-Bilanz

Die römische Göttin Justitia trägt Augenbinde und ist das Symbol der Gerechtigkeit, Im vergangenen Jahr trugen die, überwiegend weiblichen, Bediensteten des Amtsgerichts Gießen vor allem Mundschutz.

GIESSEN - Der Präsident des Amtsgerichts Gießen, Meinrad Wösthoff, stellte gestern gemeinsam mit den beiden Pressesprechern der Behörde, den Richtern Astrid Keßler-Bechtold und Dietrich Claus Becker, die Jahresbilanz für 2020 vor - ein Jahr, das die Justiz vor große Herausforderungen in Sachen Funktionstüchtigkeit und Belastbarkeit gestellt habe, die man aber weitgehend gemeistert habe, wie Wösthoff gleich eingangs bilanzierte.

Man habe von Anfang an versucht, den normalen Sitzungsbetrieb aufrechtzuerhalten. Das sei auch gelungen, nach anfänglicher Unsicherheit zu Beginn der Pandemie dann mit zunehmend eingespielteren Routinen. So seien mittlerweile alle Sitzungssäle mit Plexiglasschutzwänden, sechs von ihnen auch mit hochqualitativen Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Zwei weitere dieser Geräte stehen in den Ausbildungsräumen, da Gießen ja neben Fulda, Kassel, Frankfurt und Darmstadt einer von fünf hessischen Gerichtsstandorten ist, an denen der juristische Nachwuchs des Landes ausgebildet wird.

Dass es im vergangenen Jahr keinen einzigen Corona-Fall im Haupthaus und bislang auch noch keinen in 2021 gegeben habe, bei nahezu unverändertem Sitzungsbetrieb, bestätige das Hygienekonzept des Amtsgerichts, betonte Becker.

Nicht alles digitalisierbar

Die in der Wirtschaft üblichen Maßnahmen zur Senkung des Corona-Risikos - Videokonferenzen und Homeoffice - könnten im Bereich der Justiz freilich nur eingeschränkt eingesetzt werden. Videokonferenzen seien nicht nur eine technische, sondern vor allem auch eine rechtliche Herausforderung. Die beiden Videoanlagen, die seit November vergangenen Jahres im Amtsgericht stehen, dürfen nur in Zivilverfahren eingesetzt werden, aber zum Beispiel nicht im Strafverfahren, was Richter Becker auch ganz richtig findet. Zur Bewertung einer Aussage gehöre nicht nur, was gesagt wird, sondern auch, wie es vorgebracht wird. Körpersprache und Mimik seien genauso wichtig wie das gesprochene Wort. Auch Telearbeit könne an deutschen Gerichten nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden. "Die "digitale Akte" sei nach wie vor Zukunftsmusik. Ihrer Einführung stünden derzeit vor allem datenschutzrechtliche Bedenken entgegen.

Stark ausgeweitet habe man 2020 aber die Nutzung von Telefon- und Videoschaltkonferenzen. Das hätte den Informationsaustausch sogar befördert. So hätten die 15 Präsidenten der Oberlandesgerichte 2020 monatlich "geskypet", statt sich wie vor der Pandemie einmal alle vier Monate persönlich zu treffen.

Das selbstgesteckte Ziel, möglichst nur einen Mitarbeiter in einem Büro arbeiten zu lassen, habe man vor allem durch die Ausweitung der Gleitzeit erreicht.

Die meisten dieser Mitarbeiter sind am Amtsgericht Gießen mittlerweile Mitarbeiterinnen. Außer in der Wachtmeisterei stellen in nahezu allen Abteilungen Frauen die Mehrheit der Bediensteten. Im mittleren Dienst herrscht da schon ein Kräfteverhältnis zwischen den Geschlechtern beim Personal wie in einer Kindertagesstätte. Dort sind von 108 Angestellten gerade mal sechs Männer. Das entspricht einer Frauenquote von 94,8 Prozent im mittleren Dienst. Insgesamt betrachtet sei das Amtsgericht Gießen, heißt es in der Pressemitteilung des Hauses, "weiblich und Vorbild in Sachen Frauenförderung und Gleichberechtigung.

Stress mit Querulanten

Die Personaldecke des Amtsgerichts ist "im besten Sinne auskömmlich", heißt es weiter. Doch ein im hessenweiten Vergleich niedriger Belastungswert von 103 Prozent der Soll-Arbeitszeit bedeute nicht immer ein "einfaches Richterleben", sagte Wösthoff. So seien die Verfahren in den vergangenen Jahren zunehmend aufwendiger geworden, weil die rechtliche Beurteilung schwieriger und die rechtliche Lage komplexer geworden sei. Zudem sei die Zahl der Verfahrensbeteiligten gerade auch in der Familien- und Strafabteilung durch das Hinzuziehen von Dolmetschern und Sachverständigen gestiegen. Das erhöhe wiederum das Risiko einer Verfahrensverlängerung, wenn einer der Verfahrensbeteiligten entweder selbst an Corona erkranke oder in Quarantäne müsse.

Stichwort Corona: In Einzelfällen hätten die "querulatorischen Verhaltensweisen" auch von sogenannten Corona-Leugnern und verbale Aggressionen von Verfahrensbeteiligten die Arbeit im Gericht nicht unerheblich erschwert. Dieses ungehemmte Ausleben verbaler Aggressionen knüpfe bedauerlicherweise an gesamtgesellschaftliche Entwicklungen an, so das Fazit. Bisweilen habe es aber auch komische Züge, steuerte Wösthoff eine Anekdote aus einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Corona-Leugner bei, der der ihm verhassten Maskenpflicht durch das Tragen eines Zwiebelnetzes, das mehr aus Löchern als aus Fasern bestand, nachkommen wollte - damit aber scheiterte.