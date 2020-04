Amtsgericht Gießen: Zwei 19-Jährige "rippen" Bekannten ab, einer muss ins Gefängnis

Das Amtsgericht Gießen hat sich mit zwei Freunden beschäftigt, die auch ein langes gemeinsames Strafregister verbindet. Foto: Mosel

GIESSEN - Eine Tat, zwei Täter, und doch zwei ganz unterschiedliche Urteile. Das ist die Bilanz einer dreieinhalbstündigen Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Gießen. Zwei einschlägig vorbestrafte Heranwachsende hatten Mitte November 2019 im Bereich Berliner Platz/Löberstraße beschlossen, einen Bekannten "abzurippen". Als Teil einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe hielten die beiden 19 Jahre alten Täter ihr Opfer fest und bedrohten es, bis es ihnen Jacke, Kopfhörer, ein Parfüm sowie 50 Euro herausgab.

Während der eine der beiden Angeklagten eine zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe, unter der mehrere Delikte aufsummiert werden, von einem Jahr erhält, muss der andere eine Jugendstrafe von drei Jahren antreten.

Ausschlaggebend für die so unterschiedliche Ahndung des gleichen Delikts war für das Gericht unter Vorsitz von Richter Heiko Kriewald das gänzlich unterschiedliche Verhalten der beiden Täter in der Untersuchungshaft. Der eine hatte sich nach seiner Entlassung am 2. Dezember 2019 einen 450-Euro-Job gesucht, den Kontakt zum Opfer aufgenommen, um dieses um Verzeihung zu bitten und begonnen, an einem Anti-Aggressionstraining teilzunehmen, bevor dieses wegen der Corona-Krise abgebrochen werden musste.

"Drei Tage im Bunker"

Sein Kompagnon war dagegen in der Untersuchungshaft mehrfach auffällig geworden, was ihm nach seinen eigenen Worten "Drei Tage im Bunker" eingebracht hatte. Kriewald fragt den deutschen Staatsbürger mit somalischem Migrationshintergrund, wie es sich mit seiner selbst verkündeten Rückkehr zum muslimischen Glauben vertrage, dass er in seiner Gefängniszelle heimlich Alkohol fabriziert habe. "Ich habe halt viel Scheiße gebaut", ist die knappe Antwort des Angeklagten, der ansonsten im ganzen Verfahren schweigt. Gesprächiger ist da sein einstiger Kumpel, der nach eigenem Bekunden an jenem Nachmittag eher zufällig zum Straftäter geworden sei: "Als mein Kumpel das Geld nahm, hab' ich mir gedacht: Mittäter bist Du eh schon, da kannst Du Dir auch die Jacke nehmen." Immerhin habe er dem Opfer seine eigene alte Jacke da gelassen: "War ja schließlich kalt an dem Tag". Dieser Großmut überzeugt das Jugendschöffengericht freilich wenig: "Was hätten Sie auch mit zwei Jacken gewollt? Das klingt für mich alles hirnverbrannt", so Kriewald.

Während der Angesprochene im Verfahren immer wieder verstohlene Blicke zum Mitangeklagten wirft, mit dem ihn nicht nur eine jahrelange Freundschaft "seit Kindertagen" verband, sondern auch ein langes gemeinsames Strafregister, würdigt der ihn keines Blickes, auch nicht, als der andere ihn als Mittäter benennt. "Da bettelt einer förmlich um Vollzug", sagt der Vorsitzende Kriewald in der Urteilsbegründung. Im gesamten Verfahren habe sich nichts gefunden, was positiv für ihn zu Buche schlagen würde. Und in Bezug auf den Jugendfreund stellt der Richter klar: "Sie sitzen nicht im Gefängnis, weil Ihr Kumpel Sie verpfiffen hat, sondern weil Sie selbst Mist gebaut haben." Dem Freund schreibt er ins Stammbuch, dass er noch eine allerletzte Chance erhält, weil "mir scheint, dass sie auf einem guten Weg sind." Er warnt ihn aber auch, dass er sich in den nächsten Jahren nichts mehr zu Schulden kommen lassen darf "nicht mal eine Schwarzfahrt mit dem Stadtbus", sonst müsse auch er doch noch hinter Gitter. "Das Damokles-Schwert über Ihnen hängt an einem dünnen Faden, aber noch ist der nicht gerissen."

Zurück in die Zelle

Der Angesprochene verlässt nach der Urteilsverkündung schnell und sichtlich erleichtert den Gerichtssaal. Seinem alten Kompagnon werden wieder Handschellen angelegt. Dessen Mutter und deren Lebensgefährte wollen sich noch persönlich von ihm verabschieden. "Sie haben zwei Minuten", sagt einer der beiden Justizbeamten, die dem gerade Verurteilten nicht von der Seite weichen, dann bringen sie den Sohn zurück in seine Zelle.