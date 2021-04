An den Start mit Risikokapital

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Amniozentese - ein Wort, das viele werdende Eltern fürchten. Die Fruchtwasseruntersuchung birgt viele Risiken - von Infektionen über die Verletzung des Kindes bis hin zu einer Fehlgeburt.

Was wäre, wenn eine Vielzahl dieser Untersuchungen zukünftig durch eine einfache Blutuntersuchung umgangen werden könnte? Diese Fragen haben sich auch die Gründer des Startups Eluthia, Dr. Ramon Enríquez Schäfer und Tarrin Khairi-Taraki, gestellt. Bereits zu Beginn ihrer Unternehmensgründung arbeiteten sie mit weiteren, auch internationalen Unternehmen zusammen. Außerdem fanden sie in der Pränataldiagnostik des Universitätsklinikums Gießen und Marburg einen wichtigen Partner. Dies ermöglichte ihnen, die Bluttests bereits 2019 in Deutschland und Österreich auf den Markt zu bringen. Die vorgeburtlichen Tests sollen in Zukunft auch um Neugeborenen-Tests ergänzt werden, die es ermöglichen, genetisch bedingte Krankheiten zu erkennen, sodass frühzeitig mit Therapien begonnen werden kann, um die Lebensqualität von Betroffenen verbessern zu können.

Doch wie schafft man es, diese Idee in ein reales Unternehmen umzusetzen? Partner müssen gefunden, die eigene Forschung vorangetrieben werden. Hohe Ausgaben und zunächst keine bzw. sehr geringe Einnahmen. Kein Vorhaben, das mit einem einfachen Bankkredit zu finanzieren wäre. Das Zauberwort heißt Risikokapital. Der Weg dorthin ist allerdings steinig, mühsam und dauert seine Zeit. Die beiden Gründer werden beim nächsten Gründerstammtisch - dabei handelt es sich um eine Initiative des Technologie- und Innovationszentrums Gießen, des Entrepreneurship-Clusters Mittelhessen (ECM), der IHK Gießen-Friedberg, der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Gießen sowie des Vereins Region Gießener Land - am Mittwoch, 14. April, um 19 Uhr ihren Weg beschreiben (virtuell).

Schäfer und Taraki beschäftigen inzwischen zehn Mitarbeiter. Das Motto lautet "flexibel bleiben und weiterforschen" oder auch "Bedarfe erkennen und darauf reagieren". Nach erfolgreicher Etablierung der Tests, arbeiten sie inzwischen an neuen Tests mit anderen Schwerpunkten.

Der Gründerstammtisch findet mit wechselnden interessanten Gästen jeweils am zweiten Mittwoch im Monat statt und bietet den Teilnehmern Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten - sowohl untereinander als auch mit Beratern sowie erfahrenen Unternehmern. Alle Jungunternehmerinnen und -unternehmer sowie Gründerinnen, Gründer und Gründungsinteressierte sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung unter elke.gaub-kuehnl@giessen.de erforderlich. Die Zugangsdaten werden dann zugesandt.