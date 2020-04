An einer Ampel in Gießen: SUV-Fahrer tritt auf Radfahrer ein

Hinter dieser Ampel in der Ludwigstraße kam es zu der Gewalttat. Foto: Mosel

Giessen. Die Seitenfenster ihres Kombis hat die Rentnerin an dem heißen Spätsommerabend heruntergekurbelt. An einer roten Ampel in der Ludwigstraße dringen plötzlich Schreie zu ihr durch. Auch der Fahrer des weißen Audi Q5 auf der rechten Spur hat die Scheiben heruntergelassen. "Ich hörte eine extrem laute Diskussion", berichtet die 72-Jährige am Dienstag im Zeugenstand vor dem Gießener Amtsgericht. Adressat der wüsten Beleidigungen ist der ebenfalls an der Ampel wartende Radfahrer. Obwohl der versucht, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, lässt der Aggressor nicht locker. Wenige Meter weiter stürmt er auf den zierlichen Mann zu und tritt ihm "in Kickbox-Manier" gegen Kopf und Oberkörper. Doch auch die 72-Jährige hat angehalten - und greift ein. In der Verhandlung ist es vor allem ihre Aussage, die dem SUV-Fahrer eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung sowie ein dreimonatiges Fahrverbot einbringt.

Das Motiv des angeklagten 39-Jährigen - strafrechtlich ein unbeschriebenes Blatt - bleibt nämlich völlig im Dunkeln. Das Opfer will sich plötzlich an nichts mehr erinnern und die Befragung durch Strafrichterin Maddalena Fouladfar bloß "schnell erledigen". Von dem 10. September 2018 weiß der 45-Jährige angeblich nur noch "was der Polizist mir später erzählt hat". Das passiere "ab und zu", wenn er "von einer Kneipe in die andere" gehe. Auf die Belehrung der Richterin, dass er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nicht selbst belasten müsse, folgt Erleichterung und sogleich das Ende der Aussage. Ein Polizeioberkommissar bezifferte die Atemalkoholkonzentration des Mannes kurz nach der Tat auf 1,3 Promille. "Für jemanden, der regelmäßig trinkt, ist das nichts", so der Beamte. Obendrein waren die Gedächtnislücken bei der Polizeivernehmung offenbar noch nicht vorhanden.

Deutlich mehr zu erzählen hat hingegen die Rentnerin, die den gesamten Tatablauf mitbekommen hat. Als sie gegen 19 Uhr aus der Ludwigstraße Richtung Berliner Platz abbiegen will, muss sie an der roten Ampel warten. Rechts neben ihr hält der SUV, daneben der Radfahrer. Die auf Russisch gebrüllten Beleidigungen kann die Frau nicht verstehen. Sie werden später mit "Was stehst Du da so blöd rum? Verpiss Dich, oder ich schlag Dich kaputt" übersetzt. Der 45-Jährige sei daraufhin - sein Fahrrad schiebend - auf den Gehweg ausgewichen. Doch der Angeklagte "fuhr mit einer solchen Aggressivität los. Ich hatte den Eindruck, dass die Situation ungünstig ist", so die Rentnerin. Also wechselt die 72-Jährige kurzerhand die Spur und schert hinter dem Angeklagten in die Grünberger Straße ein. Dort hält der Audi auf dem Bordstein. Sofort sei der 39-Jährige auf den deutlich kleineren Mann zugestürmt, habe ihn angesprungen und auf ihn eingetreten. "Was machen Sie da?", habe sie hinübergerufen und sei daraufhin von dem Angeklagten mit einer Drohgebärde bedacht worden. Als er dann mit seinem Auto flüchtete, sei sie noch bis zur nächsten Kreuzung hinterhergefahren. Im Anschluss versorgt die frühere Krankenschwester das Opfer und diagnostiziert unter anderem eine Verletzung an der Schläfe sowie eine Prellung.

Die Polizei ermittelt kurz darauf den Angeklagten als Halter des Audi. Anhand eines Fotos identifiziert der Radfahrer ihn als den Täter. Die Rentnerin hat damit zunächst Probleme. Sie erkennt den 39-Jährigen erst im Rahmen einer zweiten Lichtbild-Vorlage mehrere Monate nach der Tat. Als Grund gibt sie die Frisur des glatzköpfigen Marburgers an. Zum Tatzeitpunkt soll er nämlich noch einen Kurzhaarschnitt getragen haben. Zwei weitere Zeugen können ihn ebenfalls nicht auf Anhieb wiedererkennen. Verteidiger Vassilios Bantis nimmt dies zum Anlass, an den Beobachtungen der "übereifrigen" 72-Jährigen zu zweifeln und fordert einen Freispruch. Eine solche Eskalation ohne Auslöser sei schlichtweg "unplausibel und absurd". Dass sein Mandant der Halter des Audi sei, überführe ihn nicht automatisch als Täter. Ganz anders sieht das Staatsanwältin Jessica Schröder, die dem Angeklagten ein "äußerst brutales, aggressives und gezieltes Vorgehen" bescheinigt und eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten sowie ein Fahrverbot fordert. "Radfahrer sind ohnehin in einer viel sensibleren Position". Das sieht auch die Richterin so, reduziert das Strafmaß aber deutlich. Dennoch handle es sich bei der Tat keinesfalls um eine Bagatelle: "Dass sich jemand im Straßenverkehr so aufführt, ist überhaupt nicht hinnehmbar".