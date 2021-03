An GGO in Gießen gibt‘s Magritte und Dürrenmatt unter freiem Himmel

Unterricht im Freien bringt nicht nur Sicherheit, sondern macht auch Spaß – wenn es das Wetter zulässt. (Foto: Zielinski)

GIESSEN - GIESSEN. Was kann authentischer sein, als Bilder von René Magritte unter freiem Himmel nachzuzeichnen oder Stücke von Friedrich Dürrenmatt Open Air durchzusprechen? Die Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) hat aus der Not eine Tugend gemacht und unterrichtet ihre Schüler in der letzten Woche vor den Osterferien ausschließlich im Freien. „Nicht eine einzige Schulstunde findet bei uns in einem geschlossenen Raum statt“, erklärt Schulleiter Dr. Frank Reuber. Auch die Testungen würden ausschließlich außerhalb des Schulgebäudes stattfinden.

Mit dieser Maßnahme drückt der Schulleiter seinen Unmut über die Entscheidung, trotz steigender Infektionszahlen, Abschlussklassen weiterhin in Präsenz zu unterrichten, aus. Der Beschluss hierfür sei in enger Absprache mit Schülervertretung, Elternbeirat und Personalrat gefallen. Und natürlich auch nach eingehendem Studium der Wettervorhersage.

Risiko vermeiden

„Ihr seid uns wichtig“, sagt Dr. Frank Reuber bei einem Rundgang über den Schulhof zu den Schülern, die nach Kursen verteilt und mit genügend Abstand zueinander, auf dem Schulhof, dem Sportgelände oder am kleinen Teich ihren Platz gefunden haben. „Ich möchte kein Risiko eingehen und sicherstellen, dass alle Schüler gesund in die Ferien gehen“, betont er. Vor allem für die Abiturienten, für die nach den Osterferien die Prüfungen anstehen, sei es wichtig, gesund zu bleiben.

In den vergangenen 14 Tagen habe man acht positiv Getestete in den Klassen 12 und 13 gehabt. Es sei nicht auszumachen gewesen, woher diese Fälle gekommen seien. Nachdem am vergangenen Freitag ein Sechstklässler positiv getestet worden war, seien zum Glück keine neuen Fälle hinzugekommen. Auch am Dienstagmorgen nicht, an dem die Tester von Gruppe zu Gruppe gehen. „Rund 90 Prozent unserer Schüler lassen sich freiwillig testen“, freut sich Dr. Frank Reuber. Neben den 200 Schülern aus den Jahrgangsstufen 12 und 13 sind auch 70 Real- und 22 Hauptschüler anwesend, die in diesem Jahr ihren Abschluss auf der GGO machen. Insgesamt also 400 Personen. „Eine Lehrkraft kommt im Schnitt mit 70 bis 80 Haushalten in Berührung“, weiß der Schulleiter.

Große Akzeptanz

„Der Unterricht im Freien stößt sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern auf große Akzeptanz, denn er vermittelt ihnen ein Gefühl der Sicherheit“, unterstreicht er. Dass dem so ist, können die Schüler nur bestätigen. „Gerade bei diesem schönen Wetter ist der Unterricht an der frischen Luft eine gute Lösung“, sagt Maria, die nach den Ferien ihr Abitur machen wird. Gemeinsam mit ihren 14 Kollegen aus dem Deutsch-Leistungskurs sitzt sie in einem großen Kreis auf dem Schulhof. Alle tragen Masken und – es ist „Mottowoche“ an der GGO – auch Kostüme.

„Gerade für uns Abiturienten ist es wichtig, die Lehrer persönlich zu sehen“, betont sie. Die Verständigung sei kein Problem: „Alle reden laut und der Straßenlärm ist hier nicht zu hören.“ „Es ist schön, mal eine andere Schulform kennenzulernen“, erklärt Alexa. „Eine Tafel brauchen wir nicht, da wir alle über Handy oder über Tablets verfügen.“ Der Versuch, mal ein Bord aufzustellen, sei leider misslungen.

„Eine Infektion kann sich keiner von uns leisten. Deshalb finde ich diese Lösung optimal“, sagt Dana. „Es ist schön, einfach wieder alle Leute zu sehen. Im Distanzunterricht hätten wir auch unsere Mottowoche nicht umsetzen können“, unterstreicht Lena. Also sitzen nun Nikolaus, Benjamin Blümchen und Pirat fröhlich beieinander – mit Abstand versteht sich.

„Distanzunterricht wäre besser gewesen, aber Unterricht im Freien ist eine gute und vor allem originelle Alternative“, betont Christine Gruber, die gerade den Deutsch-Leistungskurs unterrichtet. „Damit hat unser Schulleiter ein wichtiges Zeichen gesetzt.“ Andere Gießener Schulen haben bereits begonnen diesem Beispiel zu folgen.