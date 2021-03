An GGO in Gießen wird ab Montag unter freiem Himmel unterrichtet

Die Abschlussklassen sollen sich in der Schule auf ihre Prüfungen vorbereiten, aber die Unsicherheit bleibt. Symbolfoto:

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Corona-Pandemie bringt es mit sich, dass insbesondere an den Schulen in regelmäßigen Abständen neu geplant werden muss. Aktuell gilt, dass ab Montag der Präsenzunterricht in Stadt und Landkreis Gießen bis zu den Osterferien ausgesetzt wird. Die steigenden Fallzahlen und die "flächendeckende Verbreitung der hochansteckenden britischen Virusvariante" machten diesen Schritt erforderlich. Nur die Abschlussklassen bleiben davon ausgenommen - das wiederum stößt nicht überall auf Zustimmung. Eine Lehrkraft etwa beklagt in einem anonymen Schreiben ein generelles Ungleichgewicht. Wer Abschlussjahrgänge betreue, komme sich mittlerweile wie ein "Lehrer zweiter Klasse" vor. Zudem verschone Corona die höheren Jahrgangsstufen nicht. Sinnvoller wäre daher, vor Ostern alle Schüler zuhause zu lassen.

So einfach sei das nicht, stellt Dr. Arne Hogrefe für das Staatliche Schulamt klar. Vielmehr sei genau andersherum zu argumentieren. Denn es gehe dabei vor allem um "Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit". Alle Jugendlichen, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten, müssten das unter denselben Voraussetzungen tun können. Ihnen könnten somit nicht "Rechte genommen werden, die andere haben", weil zum Beispiel in anderen Landkreisen keine verschärften Maßnahmen für die Schulen angeordnet werden. Zur "Beruhigung" sei aber natürlich wünschenswert, die Corona-Testungen auszuweiten, so Hogrefe. Beim Gesundheitsamt rechnet man damit, dass Kapazitäten für die Test-Teams frei werden, da die jüngeren Jahrgänge ab Montag zuhause sind. "Sie sollen also nach Möglichkeit so eingesetzt werden, dass morgens oder früh am Vormittag die Abschlussklassen getestet werden können", teilt Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage mit.

"Fürsorgepflicht"

An der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) hat Schulleiter Dr. Frank Reuber unterdessen entschieden, dass jeglicher Unterricht in den Tagen bis zum Ferienbeginn über das ganze Gelände verteilt unter freiem Himmel stattfindet. Angesichts von 400 Schülerinnen und Schülern, die demnächst ihr Abitur, den Haupt- oder Realschulabschluss machen, sei die Gefahr weiterhin sehr hoch. Innerhalb von zehn Tagen habe er zuletzt sieben positive Coronafälle an das Gesundheitsamt gemeldet, eine Klasse ist in Quarantäne. "Es besteht eine große Unsicherheit, wir wollen nicht unnötig etwas riskieren", berichtet Reuber. Gerade die 13er hätten Angst, sich kurz vor dem Abi noch zu infizieren. "Sie wollen gesund und lernfähig bleiben." Im "Sinne der Fürsorgepflicht" habe er sich deshalb dazu gezwungen gesehen, "ein Zeichen zu setzen".

Eine gleiche Behandlung aller Schüler hätte auch Peer Güßfeld von der Ricarda-Huch-Schule bevorzugt. Zumindest aber werden die Abiturklassen an der Kooperativen Gesamtschule früher verabschiedet. Nachdem Bundesregierung und Ministerpräsidenten vor einer Woche zunächst beschlossen hatten, Gründonnerstag als Ruhetag einzustufen, war an der "Ricarda" vereinbart worden, die Zeugnisse schon am kommenden Dienstag auszugeben. Ansonsten vertraut der Schulleiter darauf, "mit dem normalen Hygieneprogramm, mit dem wir bisher gut gefahren sind", den Unterricht für die restlichen Schüler im Haupt- und Realschulzweig sowie in der Q2 (12. Klasse) zu bewältigen.

Für Annette Greilich spielt es eine zentrale Rolle, die Abschlussjahrgänge "anständig und intensiv für die Prüfungen zu wappnen". Auf digitalem Weg funktioniere das nur bedingt. Gleichwohl sollte dann auch gewährleistet sein, jeden Tag auf Covid-19 testen zu können - wohlwissend, dass gar nicht alle Schülerinnen und Schüler dazu bereit sind.

"Unverantwortlich"

"Hin- und hergerissen" ist Stefan Tross von der Herderschule. Einerseits seien die sozialen Kontakte wichtig und er habe grundsätzlich Sorge, einige Schüler der Jahrgänge sieben bis elf, die nun schon sehr lange im "Homeschooling" ausharren, "zu verlieren". Andererseits sei die Gesundheitsgefährdung wieder gewachsen - "und Sicherheit hat Priorität". Gleichzeitig kann der Direktor nachvollziehen, dass der Abschlussjahrgang nicht ebenfalls in den Distanzunterricht zurückkehrt. Immerhin hätten die jetzigen 13er bereits im ersten Lockdown 2020 "viel Stoff verpasst". Obendrein hoffe er, "dass die Älteren vernünftig und angemessen mit der Corona-Situation umgehen".

Am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium erwartet Antje Mühlhans dagegen "keine großen Probleme". Denn eine Auswirkung des seinerzeit vollzogenen Wechsels von G8 zu G9 ist, dass es diesmal keinen Abiturjahrgang gibt. Und so haben die 116 Zwölftklässler aus der Q2 die komplette Schule für sich allein.

Als "unverantwortlich" bezeichnet es Gießens Stadtschulsprecher Stergios Svolos, in Anbetracht der erneut steigenden Inzidenzwerte den Unterricht in Teilen in Präsenz fortzusetzen - bei aller Freude, sich so besser mit Lehrern und Klassenkameraden austauschen zu können. "Dennoch überwiegt das mulmige Gefühl." Das liege jedoch auch daran, dass sich noch zu viele Schüler nicht an die Kontaktregeln halten und sich dadurch zu "Superspreadern" entwickeln würden.