An JLU Gießen Erkenntnisse für nachhaltige Landwirtschaft gewinnen

Giessen (red). "Der Klimawandel schreitet voran: Gerade erst haben wir den zweitwärmsten Winter in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen hinter uns. Um Förderprogramme für den Klimaschutz und die Klimaanpassung zielgerichtet gestalten zu können, sind Forschungsergebnisse, wie sie durch die Forschungsstation in Linden gewonnen werden, von großer Bedeutung", sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz bei ihrem gemeinsamen Besuch mit Wissenschaftsministerin Angela Dorn an der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation. Diese wird vom Institut für Pflanzenökologie der Justus-Liebig-Universität und dem Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie betrieben.

Untersucht werden zahlreiche Effekte des Klimawandels auf Pflanzenwachstum und Ökosystemprozesse. Das Kernstück seien die sogenannten FACE-Anlagen mit der Erhöhung der Kohlendioxid-Konzentration in der Umgebungsluft, um die Veränderungen im Pflanzenwachstum zu analysieren. Das Projekt wurde 1998 gestartet. Ein wichtiges Ergebnis der Forschung liege darin, "dass sich die Treibhausgasbilanz von Grünland unter erhöhten CO 2 -Konzentrationen verschlechtern wird und zu geringerer Futterqualität führt", heißt es in einer Pressemitteilung des Umweltministeriums. Das bedeutet: Kühe müssen zukünftig mehr Gras fressen, und stoßen dann wahrscheinlich wieder mehr klimaschädliches Methan aus.

"Die Forschungsstation in Linden zeigt, auf was sich die Landwirtschaft in Zukunft einstellen muss. Diese Erkenntnisse müssen in die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft einfließen", erläutert Priska Hinz. Um den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis noch zu verbessern, plane die Landesregierung gerade im Rahmen des Corona-Sondervermögens ein neues Förderprogramm für nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe. "Der Fokus liegt dabei auf der Beratung und dem Transfer wichtiger Forschungsergebnisse in die Praxis."

Um den Klimawandel aufzuhalten, würden Lösungen gebraucht. "Und dafür spielen unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ihre Forschenden, Lehrenden und die Studierenden eine wichtige Rolle", ergänzte Angela Dorn. Die Zusammenarbeit an der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation sei ein hervorragendes Beispiel, wie dies gelingen könne. Zugleich bedürfe es einer Langfristigkeit, um robuste Aussagen zu treffen. Daher freue sie sich, so die Grünen-Politikerin, dass die Laufzeit dieses Projekts nun noch einmal um zehn Jahre verlängert wurde (der Anzeiger berichtete).