An JLU Gießen für Meinungsfreiheit geworben

GIESSEN - "Wer lesen will, muss dafür kämpfen, dass andere schreiben dürfen!" Dieser Satz von Katja Behrens (1942-2021) hat den Stein 2008 ins Rollen gebracht und zunächst zur Gründung der Initiative und später auch des Vereins "Gefangenes Wort" beigetragen. Grund genug, der im März dieses Jahres verstorbenen Autorin (der Anzeiger berichtete) die monatliche Kolumne zu widmen und zurückzuschauen auf die Begegnungen mit einer Frau, die sich so überaus engagiert für die Meinungsfreiheit einsetzte. Als Gastreferentin einer Sitzung des Seminars "Literaturpolitik, Literaturevent, Literaturereignis" im Wintersemester 2008 an der Justus-Liebig-Universität (JLU) stellte die damalige Vize-Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland die Arbeit des PEN vor, insbesondere die des "Writers-in-Prison-Commitee", dessen Beauftragte sie zu dieser Zeit war.

Einer der inhaftierten Autoren, über den Katja Behrens damals in der Seminarsitzung berichtete, war der Geschichtslehrer Dolma Kyab aus Tibet, der 2005 aufgrund eines unveröffentlichten Manuskriptes von den chinesischen Behörden verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde. Vorgeworfen wurde ihm Spionage. Tatsächlich hatte sich Kyab mutig und offen kritisch über die drohende Gefahr der Umweltzerstörung in seiner Heimat Tibet geäußert. Auch durch den Einsatz des PEN wurde er im Umerziehungslager, in dem man ihn gefangen hielt, immerhin von der schweren körperlichen Arbeit befreit. Dennoch blieb Dolma Kyab bis 2015 zu Unrecht inhaftiert.

Beispiele wie dieses und der Einsatz von PEN-Mitgliedern wie Katja Behrens für die Meinungsfreiheit beeindruckte einige Studierende des Seminars am Institut für Germanistik nachhaltig. Motiviert durch Behrens' Worte fand schon kurze Zeit später, am 15. November 2008 anlässlich des internationalen Writers-in-Prison-Day die erste Flyeraktion an der Universität Gießen statt, mit der die Studierenden ihrerseits einen Beitrag für die Meinungsfreiheit leisten wollten. Im darauffolgenden Jahr starteten die ersten beiden Bücherflohmärkte des Vereins, mit denen Geld für inhaftierte und verfolgte Journalist*innen und Autor*innen gesammelt wurde.

Die Darmstädterin Katja Behrens war auch nach ihrer Zeit als Vize-Präsidentin des PEN eine stete Unterstützerin von "Gefangenes Wort". 2012 kam sie zu einem Werkstattgespräch nach Gießen, um mit den Mitgliedern der Initiative Ideen für die Fortführung der Arbeit in Gießen zu sammeln und das Projekt "Stadt der Zuflucht" zu diskutieren. Dabei bestärkte sie "Gefangenes Wort" in seiner bisherigen Arbeit und ermutigte die Mitglieder gleichzeitig, auch größere Projekte in Angriff zu nehmen. Eine Verknüpfung der Arbeit des PEN mit Studierenden war Katja Behrens ein großes Anliegen. "Wenn es gelingt, an Unis eine Basis zu schaffen, wird die Öffentlichkeit für die Häftlinge noch größer", sagte sie in einem Interview mit Zeit-Online im November 2008.

Förderpreis überreicht

2015 kam es schließlich zu einem weiteren Treffen, als dem Verein eine besondere Ehre zuteil wurde: Katja Behrens hielt die Laudatio auf "Gefangenes Wort" bei der Verleihung des Hermann-Kesten-Förderpreises durch das PEN-Zentrum Deutschland in Darmstadt. Voller Dankbarkeit für die wertvollen Begegnungen mit ihr trauern die Vereinsmitglieder um eine herausragende Persönlichkeit, die die Arbeit von Gefangenes Wort angestoßen und immer wieder inspiriert und geprägt hat. Lisa Weise