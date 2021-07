Analoger Feldversuch der THM

Zum Feldversuch trafen sich die Studierenden auf dem Freigelände. Foto: THM

FRIEDBERG - Digital studieren ist nicht nur an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) derzeit die Regel. Doch selbst wenn die Videovorlesung oder das Web-Meeting perfekt funktionieren, fehlt der persönliche Kontakt. Lange Zeit galt das auch in der Physikalischen Technik und der Medizinischen Physik. Zum Ende des Sommersemesters bot sich den Studierenden der beiden Studiengänge nun aber die Möglichkeit, in einer Freiluft-Laborveranstaltung gemeinsam mit ihren Kommilitonen zu lernen. Der Friedberger Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung organisierte für das zweite Semester einen Feldversuch zur Solarthermie und machte in der Veranstaltung auch möglich, sich mit Studierenden höherer Semester auszutauschen, teilt die THM mit.

Thema war die Aufheizung von Wasser durch Sonnenenergie. Dabei galt es, eigene Versuchsideen zu entwickeln. Coronagerecht lief die Vorbereitung online. Die Studentinnen und Studenten entwickelten eigenständig Versuchsaufbauten und eigneten sich, betreut von den Dozenten, die nötigen physikalischen Kenntnisse an. In den Versuchen kamen verschiedene Spiegel und Linsen sowie Gefäße mit unterschiedlichen Formen und Oberflächen zum Einsatz. Wärmeverluste wurden durch Isolation oder transparente Abdeckungen vermieden. Ziel der Veranstaltung sei es, so Prof. Klaus Behler, Methoden und Kompetenzen für das wissenschaftliche Arbeiten praxisnah zu vermitteln. "Den gesamten Prozess von der Erarbeitung notwendiger Grundlagen über die Ideenfindung und Realisierung bis zum experimentellen Versuch und dessen Auswertung sollen die Studierenden in einer frühen Phase des Studiums durchlaufen."

