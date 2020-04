Analyse der JLU Gießen zeigt Ost-West-Gefälle bei Unternehmen

Die Folgen der Corona-Krise sind quer durch alle Unternehmenssparten zu spüren. Symbolgrafik: Eisenhans - stock.adobe.com

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red/fod). Die Corona-Krise schlägt sich auch auf den Internetseiten von in Deutschland ansässigen Unternehmen nieder. Innerhalb der vergangenen vier Wochen hat sich der Anteil der Unternehmen, die das Coronavirus oder die von ihm verursachte Pandemie auf ihrer Webseite erwähnen, um knapp 40 Prozent auf zuletzt über 150 000 erhöht. Zu diesen Beobachtungen kommt eine Online-Auswertung von Unternehmensdaten der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Kooperation mit dem ZEW Mannheim, der Universität Salzburg, der Technischen Universität Berlin sowie der gemeinsamen Ausgründung von JLU und ZEW, istari.ai, heißt es in einer Pressemitteilung der JLU.

Die Wissenschaftler erheben zweimal wöchentlich aktuelle Daten, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen in Deutschland zu untersuchen. Dazu werden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Webseiten nach Nennungen der Corona-Pandemie durchsucht. Grundlage der Untersuchung sind 1,36 Millionen Onlineadressen von Firmen in Deutschland aus dem Mannheimer Unternehmenspanel.

Stark betroffene Branchen

Vor allem größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern thematisieren die Pandemie auf ihren Internetseiten. Im bundesweiten Vergleich zeigt sich außerdem ein Ost-West-Gefälle: In den neuen Bundesländern sowie in Bayern befinden sich weniger Unternehmen, die auf ihren Internetseiten auf die Pandemie eingehen, als in der übrigen Bundesrepublik. Der Zuwachs bei den Nennungen ist im Westen und Südwesten Deutschlands besonders ausgeprägt.

Die Studie konnte dank Künstlicher Intelligenz auch zeigen, in welchem Kontext die Corona-Krise erwähnt wird. David Lenz, Wissenschaftler an der Professur für Statistik und Ökonometrie der JLU, Mitgründer von istari.ai und Mitautor der Kurzexpertise, erklärt: "Unsere Analyse hat bestätigt, dass schwerwiegendere Probleme vor allem für Unternehmen aus dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel, den persönlichen Dienstleistungen und der Landwirtschaft eine große Rolle spielen."

Eine der Besonderheiten der Auswertung auf der Basis einer Webdatenanalyse zu den Effekten der Corona-Pandemie auf Firmen ist die direkte Verfügbarkeit der Resultate. Klassische Ab- oder Umfragen zur Erhebung von Unternehmensdaten nehmen meist mehrere Monate in Anspruch, bis erste Ergebnisse vorliegen. "Dieser auf Webdaten und KI basierende Ansatz liefert in sehr kurzer Zeit aussagekräftige Ergebnisse für so viele Unternehmen, dass auch detaillierte regionale und branchenbezogene Auswertungen möglich sind. Und dies mit einem vergleichbar geringen Aufwand, sodass zwei Erfassungen pro Woche möglich sind", erklärt Prof. Peter Winker (JLU), Mitautor der Studie. "Ein vergleichbares Instrument wird in der Analyse von Unternehmensdaten bislang noch nicht eingesetzt."