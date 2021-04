3 min

"Andauernde Überlastungssituation" bei Polizei in Gießen

In einem Offenen Brief beklagt die Gewerkschaft der Polizei eine "andauernde Überlastungssituation" im Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen. In der Fehlzeitenstatistik werde dort längst ein "Spitzenplatz" eingenommen. Das hängt auch mit Einsätzen in der HEAE zusammen. Die Beamten fühlten sich allein gelassen.

Von Stephan Scholz