Andrang im Wertstoffhof in Gießen hat etwas nachgelassen

Geduld war vor allem nach Wiedereröffnung des Wertstoffhofes gefragt. Inzwischen dürfen mehr Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände in der Lahnstraße.

GiessenIn Kellern und auf Dachböden wird momentan reichlich entrümpelt und aufgeräumt - schließlich ist zuletzt genug Zeit dafür gewesen. Auch die Heimwerker sind vollauf beschäftigt. Die Folge: Die nicht mehr benötigten Funde, altes Baumaterial und Nippes müssen entsorgt werden. Einiges wird leider illegal weggeworfen. Generell ist jedoch zu überlegen, ob die Fahrt zum Wertstoffhof nicht vielleicht auf später verschoben werden kann. Der Landkreis Gießen hat jedenfalls nach der Öffnung Ende April dazu geraten zu prüfen, ob wirklich sofort alles, was nicht mehr gebraucht wird und nicht für den herkömmlichen Hausmüll vorgesehen ist, dort abgeliefert werden muss. Denn es sei mit längerer Wartezeit zu rechnen. Wer durch die Lahnstraße fährt, kann sich davon selbst überzeugen.

In den frühen Morgenstunden hält sich der Andrang noch in Grenzen. Bis zu 30 Autos stauten sich anfangs auf dem rechten Streifen der viel genutzten Straße. Jede Menge Geduld war daher gefragt. Und es kam teils zu gefährlichen Situationen, weil nicht jeder Autofahrer, der aus Richtung Stadt kam, wusste, wie er sich verhalten sollte. Manche Anlieferer am Ende der Schlange schalteten zumindest die Warnblinkanlage ein, um auf den Stau aufmerksam zu machen. Wem es zu lange dauerte, der scherte plötzlich aus der Kolonne aus.

Seit vergangener Woche ist der große Run beendet. "Die Lage im und um das Abfallwirtschaftszentrum Gießen hat sich entspannt", teilt Meike Bartz, Pressereferentin des Landkreises Gießen, auf Anfrage des Anzeigers mit. Der Andrang sei nicht mehr so groß. Nachdem das Abfallwirtschaftszentrum über Wochen für Privatpersonen geschlossen war und nur von Gewerbetreibenden angesteuert werden konnte, war zu Beginn der Wiedereröffnung eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Privatpersonen zu verzeichnen, die Abfälle und Wertstoffe anlieferten. "Wir erwarten, dass allmählich wieder, den derzeitigen Umständen entsprechend, ein relativer Normalzustand erreicht wird." Zu einer Veränderung der Öffnungszeiten, die Ungeduldige ins Gespräch gebracht hatten, sieht der Kreis derweil keinen Anlass.

REGELN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN ABLAUF Eine Vorsortierung der Gegenstände und Abfälle hat beim Beladen des Fahrzeuges stattzufinden. Wenn möglich, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zum Unterschreiben der Wiegescheine muss ein eigener Stift verwendet werden. Die Einfahrt ist auf wenige Fahrzeuge beschränkt. Während der Wartezeiten ist ein Aussteigen aus dem Fahrzeug nicht gestattet. Der Mindestabstand zu anderen Personen von mindestens 1,50 Metern ist einzuhalten. Beim Einwurf in die Container und Behälter gibt es keine Hilfe durch Mitarbeiter. Dem Personal auf dem Betriebshof und an der Einlassbeschränkung ist Folge zu leisten. Geöffnet ist der Wertstoffhof Montag bis Freitag von 8 bis 12.15 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.

Zwei Mitarbeiter regeln die Einfahrt, zunächst durfte erst dann ein Fahrzeug aufs Gelände, wenn ein anderes weggefahren war. Bauschutt, alte Kisten, Toilettenschüsseln und PCs sind auf den Anhängern hinter den Autos untergebracht, auch die Kofferräume sind zumeist gut gefüllt. Mittlerweile können wieder mehr Fahrzeuge gleichzeitig auf das Grundstück gelassen werden, weil die zweite Annahmestelle in der Wertstoffhalle wieder in Betrieb genommen werden konnte, heißt es aus der Pressestelle. Zwar sei die Lage übersichtlicher, dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich weiterhin Autoschlangen in der Lahnstraße bilden.

Gelegentlich kommt es zu kleinen Scharmützeln, wenn es nicht so richtig vorangeht und das Warten die Nerven allzu sehr strapaziert. Lautstark hupend und schreiend macht sich zum Beispiel der Anlieger eines Unternehmens bemerkbar, als die Einfahrt blockiert wird. Das hätte sicher auch netter vonstattengehen können.