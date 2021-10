Angebot für Borderline-Patienten

Prof. Michael Franz (re.) mit dem Team, das die ambulanten Skillsgruppen begleitet. Foto: Vitos Gießen-Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Ab November erweitert die Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Gießen ihr Gruppenangebot außerhalb des stationären Bereichs: Das ambulante Skillstraining richtet sich in erster Linie an Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie Vitos schreibt.

Skills sind Fertigkeiten, die kurzfristig wirken, um beispielsweise mit überschießenden und belastenden Gefühlen besser umzugehen, ohne den Betroffenen langfristig zu schaden. Jeder Mensch nutzt welche - meist ganz unbewusst. Ein Skill kann die Handvoll kaltes Wasser sein, die man sich nach einer anstrengenden Arbeit ins Gesicht spritzt, oder auch das tiefe Durchatmen vor einem schwierigen Gespräch. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt es Skills für verschiedene Anspannungszustände und Lebensbereiche: etwa das Arbeiten mit Pro-Contra-Listen beim Treffen von Entscheidungen und viele mehr. Besonders bewährt haben sich solche Techniken bei Borderline-Patienten. Sie haben Probleme, ihre extrem schwankenden und intensiven Gefühle zu kontrollieren. "Es geht uns darum, diesen Menschen ein Leben zu ermöglichen, das sich an ihren persönlichen Zielen und Werten orientiert und nicht an den Problemen, die unkalkulierbare Gefühlsausbrüche verursachen", erklärt Prof. Dr. Michael Franz, Ärztlicher Direktor des Vitos-Klinikums Gießen-Marburg, in der Pressemitteilung. Das Skillstraining ist deshalb ein wichtiger Teil des stationären DBT-Programms, das Vitos an seinen Kliniken in Gießen und Marburg für Borderline-Patienten anbietet. (DBT steht für Dialektisch-Behaviorale Therapie.) "Mit dem ambulanten Skillstraining möchten wir auch Patienten, die nicht bei uns in stationärer Behandlung sind, etwas anbieten, das ihnen im Alltag hilft", so Michael Franz weiter.

Bisher gibt es an der Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Gießen bereits eine ambulante Skillsgruppe ,aufgrund der großen Nachfrage wurde das Angebot erweitert. Die neue Gruppe mit acht Plätzen wird ab November montags von 16 bis 18 Uhr stattfinden. Grundsätzlich teilnehmen können Patienten, die aktuell eine ambulante Verhaltenstherapie bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten durchlaufen. Kontaktaufnahme für ein Vorgespräch unter 0641/403-414.