Angebot für Sommerferien: Mit Schafen in Gießen spazierengehen

Mimi, Lola, Fine, Momo, Rehlein und Co freuen sich auf interessierte Begleiter - Landwirt Konstantin Becker natürlich auch. Foto: Jung

Giessen-Rödgen (kg). Die Ferien haben begonnen, doch diesmal ist vieles anders. Denn etliche Familien fahren nicht wie gewohnt in den Süden, in die Berge, an die See oder fliegen gar ins entfernte Ausland zum Abenteuerurlaub. Das brachte den Rödgener Bio-Landwirt Konstantin Becker und Franziska Werthmann auf die Idee, in erster Linie für die Kinder, aber auch für Erwachsene etwas anzubieten, um die durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Ferienwochen mit schönen und ungewöhnlichen Erlebnissen zu bereichern.

Konstantin Becker betreibt einen großen Bauernhof und hat ebenso wie Franziska Werthmann auch pädagogische Erfahrung. "Wir möchten, dass die Menschen einen Tag mit unserer kleinen Schafherde in Wiese und Feld verbringen können", erzählt er im Gespräch mit dem Anzeiger. Natürlich bleiben die Gäste draußen auf der großen Weide nicht sich selbst überlassen, wenn sie mit den gemütlichen Schafen in der Rödgener Gemarkung unterwegs sind. Sie werden begleitet von bis zu zwei Betreuern. Die 16 Schafe Mimi, Lola, Fine, Momo, Rehlein und all die anderen seien gutmütig, verspricht der Landwirt, der auch Rödgener Jagdvorsteher ist. Dennoch sei es ein Experiment, was er sich vorgenommen hat. "Aber was soll schon schiefgehen?" Gespannt ist Konstantin Becker allemal, wie sein Plan in der Realität umgesetzt wird. Einmal in der Woche lädt er samstags Kinder und Erwachsene ein, die gerne mit Tieren umgehen, frische Luft genießen und die schöne Gegend um Rödgen erkunden wollen. Der zeitliche Rahmen für den Spaziergang liegt bei zwei bis drei Stunden. Zwischendurch wird gerastet, damit sich Zwei- und Vierbeiner stärken können.

Die Hornträger sind mit Kindern vertraut und folgen dem Menschen artig. Zwar könne es mal passieren, dass sie kurzfristig den vorgesehenen Weg verlassen und nach Essbarem suchen, doch das soll nicht die Sorge der Teilnehmer sein, sagen Konstantin Becker und Franziska Werthmann.

Start ist in der zweiten Ferienwoche, wenn sich jemand meldet. Der Landwirt arbeitet zurzeit noch die letzten Details für seine Begegnung zwischen Mensch und Schaf aus. Wer Interesse hat, kann eine E-Mail an becker-werthmann@t-online.de schreiben oder unter der Telefonnummer 0157/78279818 anrufen.