Angebot zur Personalbindung

GIESSEN - Das Zentrum für Arbeit und Umwelt (ZAUG gGmbH) bietet kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten im Rahmen von „unternehmensWert:Mensch“ (BMAS/ESF) ein attraktives Beratungsangebot zur Personalbindung sowie Durchführung von Digitalisierungsprojekten an.

Interessenten können einen Termin in Gießen für ein kostenfreies Erstberatungsgespräch, das per Videotelefonie, telefonisch oder persönlich stattfinden kann, vereinbaren. Eine Förderung kann beispielsweise zu Themen der Unternehmenskultur, der Arbeitgeberattraktivität und der Arbeitsorganisation beantragt werden. „Wenn Sie sich als kleines und mittleres Unternehmen professionell beraten lassen möchten, um Ihre Personalarbeit mitarbeiterorientierter und zukunftsgerechter zu gestalten, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zur Beratung in Form eines Beratungsschecks erhalten. Sie bekommen Unterstützung für einen dreistufigen, beteiligungsorientierten Beratungsprozess, der sich gezielt am Bedarf Ihres Betriebes orientiert“, wie Projektkoordinator Thomas Marterer in einer Pressemitteilung erläutert.

Das Förderprogramm wurde bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0641/797966-14 oder auf Anfrage per E-Mail an: unternehmenswertmensch@zaug.de.