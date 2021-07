Angeklagter fühlt sich in Gießen "nicht fair behandelt"

Abmarsch Richtung Haft: Für die Angeklagten im Prozess um den Drogen-Onlineshop geht es um lange Gefängnisstrafen. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Familienvater wollte beweisen, dass die Vorwürfe gegen ihn gänzlich überzogen sind. Dass zwei Mitangeklagte ihn völlig zu Unrecht schwer belasten. Und dass er keineswegs den Nachschub für die virtuelle Drogenboutique geliefert, sondern allenfalls einige wenige Geschäfte "vermittelt" hat. Deshalb mochte der 37-Jährige - nach einigem Hin und Her - auch nicht auf das "Angebot" eingehen, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Das hätte ihm wegen seiner Beteiligung an "Chemical Revolution" eine Haftstrafe zwischen sieben Jahren und zehn Monaten sowie acht Jahren und sechs Monaten eingebracht. Immerhin wäre dafür am Gießener Landgericht eine zweite Anklage wegen seines zeitlich späteren Engagements in der Neuauflage des "deutschlandweit größten Online-Drogenshops" gleich in einem Aufwasch miterledigt worden. Schließlich war der 37-Jährige beim spektakulären Handelsschluss des kriminellen Unternehmens im Februar 2019 auf dem Parkplatz eines Discounters in Hamburg von Spezialkräften der Polizei bei einem fingierten Warenaustausch überwältigt worden.

Aber natürlich muss ein Angeklagter einem "Deal" nicht zustimmen. Ihm steht das Recht zu, alle nur erdenklichen Argumente zu präsentieren, die sich zu seinen Gunsten auswirken könnten. Folglich hat die Neunte Strafkammer - wenn auch ohne große Begeisterung - alle Planungen über den Haufen geworfen und den bereits anvisierten Termin für die Urteilsverkündung verstreichen lassen. Obwohl die sechs anderen Angeklagten die für sie durchweg vorteilhafte Offerte offenkundig zufrieden akzeptiert haben.

Zwischenspurt abgebremst

Vielmehr wurden 15 weitere Verhandlungstage bis in den September hinein festgelegt und dem Niederländer nach einer längeren Prozesspause wiederum die Möglichkeit eingeräumt, sich umfassend zu äußern. Doch zur Verblüffung von Verfahrensbeteiligten und Prozessbeobachtern blieben die Ausführungen beim ersten Zusammentreffen nach dreieinhalb Wochen reichlich vage, sodass dieser Verhandlungstag schnell vorbei war. Der zuvor angekündigte Wunsch, weitere Zeugen zu hören, war auch kein Thema mehr. Und bei der nächsten Fortsetzung verkündete der 37-Jährige gar ziemlich patzig, dass nun überhaupt "keine Fragen mehr beantwortet werden". Selbst seinen jähen Sinneswandel mochte der Vater von zwei kleinen Kindern nicht selbst begründen. "Er fühlt sich im Moment grundsätzlich nicht fair behandelt", erläuterte Verteidiger Frank Richtberg. "Er ist verstört, wie das gesehen wird, und es sei im Prinzip egal, was er hier sagt." Das mochten die drei Berufsrichter und zwei Schöffinnen nicht unwidersprochen hinnehmen: "Das größte Fairnessangebot hatten wir ihm unterbreitet, das wollte er nicht annehmen", stellte der Vorsitzende Dr. Klaus Bergmann klar. Und fügte hinzu: "Das macht aber dann einen Großteil von dem, was geplant war, hinfällig." Damit wurde der Zwischenspurt, zu dem Justitia gerade ansetzen wollte, unverhofft abgebremst.

Der Prozess mit sieben Angeklagten und 14 Verteidigern, zwei Staatsanwälten und einem Gutachter sowie einem Ersatzrichter und zwei Ersatzschöffen ist eine beachtliche logistische Herausforderung. Zumal unter Pandemiebedingungen. Aus diesem Grund hatte der Vorsitzende vor der Verhandlungspause angeraten, die Verfahren gegen drei Männer, die keine direkten Geschäftsbeziehungen zu dem Niederländer unterhielten, abzutrennen. Die Strafprozessordnung sieht ein solches Vorgehen "aus Gründen der Zweckmäßigkeit" durchaus vor. Das hätte zur Konsequenz, dass gegen diese drei Angeklagten das - ausgedealte - Urteil separat verhängt wird. Mit reduzierter Besetzung sollte es danach im "externen Sitzungssaal" am Stolzenmorgen weitergehen. Zwar war bereits Zustimmung signalisiert worden, doch die unerwartete Ankündigung des 37-Jährigen macht diesen Vorstoß nun entbehrlich. Dafür hat die Strafkammer im Gegenzug erneut zeitnahe Termine für Plädoyers und Urteilsverkündung ins Auge gefasst. Wenngleich keineswegs sicher ist, dass es nicht zum wiederholten Male ganz anders kommt. "Der macht hier einen auf beleidigte Leberwurst" war - dank offenem Mikrophon - als erste Einschätzung zum Agieren des Niederländers in dem provisorischen Rechteck zu hören. Das schließt selbstredend nicht aus, dass er seine Meinung nochmals ändert.

"Beleidigte Leberwurst"

An den bislang 31 Verhandlungstagen gab es keinen Mangel an lautstarken Wortwechseln und inszenierten Scheingefechten, erzwungenen Unterbrechungen und taktischen Provokationen. Lange Zeit wurden die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft von manchem Verteidiger als bloße Zumutung gebrandmarkt, um dann urplötzlich die "Verständigung" inklusive "substantiierter Einlassung" doch frohgelaunt zu akzeptieren. Inzwischen scheint festzustehen, dass die sieben Angeklagten zwischen 28 und 46 Jahren aus Deutschland, den Niederlanden und Polen von September 2017 bis Januar 2018 in neun Fällen kiloweise Kokain und Marihuana, Amphetamine und Ecstasy aus Holland eingeführt und im virtuellen Laden namens "Chemical Revolution" verkauft haben.

Verbleib des Geldes unklar

Die Aufgaben waren auf die Partner, die sich untereinander fast gar nicht kannten, unterschiedlich verteilt. Daher ist ungewiss, ob die Komplizen - wie angeklagt - tatsächlich als Bande verurteilt werden. Nicht geklärt werden konnte indes der Verbleib der eingenommenen Gelder. Der Hauptangeklagte "Joko", der nicht "der Kopf", sondern lediglich "gleichrangige" Führungskraft gewesen sein will, hat gar versichert, dass der Drogenshop ein Minusgeschäft war.

Der Familienvater aus den Niederlanden wurde in den mehr oder minder freimütigen Geständnissen mehrfach als "Lieferant" bezeichnet. Das hat der Autohändler vor der Unterbrechung versucht, an drei Verhandlungstagen durch detaillierte und mitunter langatmige Schilderungen zu widerlegen und damit nicht nur auf der Richterbank für genervte Gesichter gesorgt. Verteidiger Frank Richtberg hat zudem kritisiert, dass ein Gespräch seines Mandanten mit einem der Angeklagten, der die Ermittlungen durch seine "Lebensbeichte" entscheidend befördert hat, in der Justizvollzugsanstalt fehlerhaft aus dem Niederländischen übertragen worden sei. Überdies müssten sichergestellte Chatverläufe komplett und nicht lediglich in den von der Polizei zusammengestellten Auszügen in das Verfahren eingeführt werden. Vom Vorsitzenden war aus diesem Grund angeordnet worden, dass die bei einem Besuch mitgeschnittene Unterhaltung nochmals übersetzt wird und der 37-Jährige die schriftlichen Kurznachrichten in Gänze zur Verfügung gestellt bekommt. Die damit beauftragte Dolmetscherin, die auch im Prozess dem Autohändler zur Seite steht, hat während der Prozesspause unstreitig verschiedene Unzulänglichkeiten entdeckt. Schimpfend fasste der Verteidiger ihre Einschätzung zusammen: "Die sprechenden Personen wurden vertauscht, es wurden Dinge übersetzt, die nicht da sind, andere Passagen fehlen ganz." Der Jurist hält es für erforderlich, dass die komplette verbesserte Übersetzung verlesen werde, damit alle Verfahrensbeteiligten die Unterhaltung "im Zusammenhang" zur Kenntnis nehmen. Letztlich werden nur die verschiedenen, von dem Familienvater markierten Abschnitte vom Vorsitzenden vorgetragen. Obgleich er angesichts des dabei einsetzenden heftigen Regens mutmaßt: "Jetzt haben wir den Himmel schon zum Weinen gebracht mit dem Vorlesen."

Der Himmel "weint"

Freilich stand mehrfach die Frage im Raum: "Was soll denn mit diesen Textstellen dokumentiert werden?" Und welche Konsequenzen ergeben sich aus den fehlerhaften Passagen? Der 37-Jährige blieb die Antwort ein ums andere Mal schuldig, sein Verteidiger verwies derweil auf sein Plädoyer, in dem er sich dazu äußern werde. "Dann sind wir nun doch auf der Zielgeraden angekommen", fasst Klaus Bergmann zusammen. Und kündigt an, dass alsbald geklärt werden soll, welche Anklagepunkte womöglich hinsichtlich der zu erwarteten Urteile aus Vereinfachungsgründen noch eingestellt werden können. Doch nicht nur daraus könnten sich für die Verteidiger weitere Anträge resultieren, die den Abschluss des Prozesses erneut verschieben würden.