Angst vor Herz-OP nehmen: Gießener Chirurg verfasst Broschüre

Offene Operationen am Herz sind heute zwar seltener erforderlich, doch in manchen Fällen unvermeidbar. Symbolfoto: Sascha Kopp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Herz-Operationen haben den Ruf, zu den kompliziertesten und längsten chirurgischen Eingriffen zu gehören. Schließlich kann es dafür die unterschiedlichsten Gründe geben - vom Ersetzen einer der Herzklappen über das Legen eines oder mehrerer Bypässe bis hin zur Transplantation des kompletten Organs. Entsprechend besorgt reagieren wohl die weitaus meisten Menschen, wenn sie von ihrem Arzt erfahren, dass sie sich einer Herz-OP unterziehen müssen. Selbst das Wissen um die heutigen Möglichkeiten der minimal-invasiven Chirurgie, auch bekannt als "Schlüssellochchirurgie", und die damit verbundenen "kleinen Schnitte" dürfte da manchen kaum beruhigen. "Viele Patienten haben Angst vor Schmerzen danach", weiß Prof. Andreas Böning aus den Gesprächen auf den Stationen der von ihm geleiteten Klinik für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie des Gießener Uniklinikums (UKGM). Andere Betroffene beschäftigten Fragen wie "Was kann ich zukünftig überhaupt noch alles machen?". Um solchen Sorgen schon frühzeitig zu begegnen und Antworten zu geben, hat Böning für die Deutsche Herzstiftung eine kostenfreie 16-seitige Info-Broschüre erstellt, die in einer Auflage von 12 000 Exemplaren gedruckt wurde und auch als digitale Version erhältlich ist.

Die Nachfrage dafür dürfte vermutlich enorm sein. Schließlich "werden jedes Jahr in Deutschland zwischen 50 000 und 60 000 Herz-OPs durchgeführt", berichtet der Mediziner, der auch Ärztlicher Direktor des UKGM-Standorts Gießen ist, im Gespräch mit dieser Zeitung. In seiner Klinik sind es etwa 800, wobei es sich hierbei ausschließlich um Operationen des Herzens handelt, während Eingriffe am Blutgefäßsystem und solche bei Notfallpatienten noch gar nicht eingerechnet sind. Die auch für medizinische Laien verständlichen Texte und mehrfarbigen Abbildungen in der Broschüre beschäftigen sich daher in erster Linie mit den laut Böning "etwa 70 Prozent der Eingriffe", die offen-chirurgisch im Herz-OP vorgenommen werden. Die Weiterentwicklung der Katheter und anderer Spezialinstrumente in den vergangenen 20 Jahren habe jedoch dafür gesorgt, dass heute beispielsweise "zwei Drittel aller Aortenklappen (Ventil zwischen linker Herzkammer und Hauptschlagader, Anm. d. Red.) katheterbasiert ausgetauscht werden können und dies nur noch bei einem Drittel offen erfolgen muss. Bei mehr als der Hälfte der Mitralklappen (Einlassventil der linken Herzkammer, Anm. d. Red.) geht es ebenfalls minimal-invasiv", erläutert er. Die Öffnung des kompletten Brustkorbs, womöglich noch mit dem gleichzeitigen Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine, ist also immer seltener erforderlich.

An dieser Klinik des UKGM ist zudem eine Ärztin eigens dafür zuständig, Patienten vor einer Herz-OP in einem Gespräch ausführlich aufzuklären. "Dafür nimmt sie sich viel Zeit. Mit Nachfragen erkundigt sie sich, ob der Patient auch wirklich alles verstanden hat", erläutert der Arzt. Wie viel diese Vorgehensweise tatsächlich bewirkt, möchte man nun wissenschaftlich konkret herausfinden. Innerhalb einer psychologischen Studie, welche die Klinik zusammen mit der Universität Marburg durchführt, werden Patienten nach solchen Aufklärungsgesprächen interviewt, um zu erfahren, "wie viel von dem Gesagten übrig geblieben ist".

Was von vielen befürchtete Schmerzen nach der OP angeht, weiß Böning zu berichten, dass die Medizin "auf dem Weg zum schmerzfreien Krankenhaus" schon weit vorangekommen ist. Das gilt auch für die körperlichen Folgen von Operationen am oder rund um das Herz, wie sich an den hier "deutlich weniger gewordenen Patientenbeschwerden" zeige, ist von dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie - diese ist an der Konzeption der Broschüre maßgeblich beteiligt - zu erfahren. Zudem könnten "alle Patienten nach drei Monaten in die herzchirurgische Nachsorgesprechstunde kommen, wo Blut entnommen, ein Elektrokardiogramm (EKG) erstellt oder gegebenenfalls auch eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt wird", berichtet der Mediziner.

Die Broschüre im handlichen Format ist in fünf Kapitel unterteilt, die überschrieben sind mit: "Was ist kein Grund zur Sorge?", "Was muss näher untersucht werden?", "Meine Wunden", "Zurück ins Leben" und "Belastbarkeit/Aktivitäten". "Kein Grund zur Sorge" seien unter anderem Schlafstörungen und ein schneller Herzschlag, nennt Andreas Böning zwei typische Patientenfragen. Ein- und Durchschlafstörungen gerade in der Anfangszeit nach der OP könnten "durch lange Narkosen und unruhige Zeiten auf einer Intensivstation" verursacht sein, ist als Erklärung zu lesen. Wie auch, was dagegen getan werden kann. Ein "schneller" beziehungsweise "fühlbarer Herzschlag" klingt zwar besorgniserregend, sei aber "harmlos", steht an anderer Stelle. Der Grund für diese zeitweilige Auffälligkeit sei der "bei der Operation eröffnete Herzbeutel, der darauf mit der Bildung von Gewebsflüssigkeit reagiert". Diese werde jedoch über die Drainage abgeleitet, heißt es weiter. Darüber hinaus werden verschiedene chirurgische Verfahren von der Venenentnahme aus dem Bein bis hin zur Durchtrennung des Brustbeins (Sternotomie) beschrieben. Im letzten Kapitel ist nachzulesen, welche Belastungen und Aktivitäten nach sechs oder zwölf Wochen wieder risikolos möglich sind - und das dürfte in manchen Fällen mehr sein, als der eine oder andere Patient erwarten würde.