Anklage vor Amtsgericht Gießen: Versuchte Vergewaltigung am Schwanenteich

Der Prozess vor dem Gießener Amtsgericht wird am 1. September fortgesetzt.

Giessen. Eindeutig als "bedrohliche Situation" hat der Unidozent die beobachtete Szene am Schwanenteich ausgemacht, allein schon wegen der zuvor gehörten Hilfeschreie. In einem Gebüsch nahe der Strandbar findet der Hingeeilte dann einen Mann mit heruntergelassener Hose vor. Unter ihm eine Frau, die offenbar gewaltsam festgehalten wird. "Er fing unmittelbar an, sich zu verteidigen, sagte, sie habe das so gewollt", schildert der couragierte 29-Jährige nun im Zeugenstand die Eindrücke dieses kühlen Märzabends. Glauben will er die Version auch damals nicht. Schnell sei der Andere aggressiv geworden, habe eine Glasflasche gezogen, um sich geschlagen und dazu gedroht: "Ich finde raus, wo Du wohnst und dann schick' ich Dir meine ganze Familie." Der Lehrbeauftragte der Justus-Liebig-Universität schreckt dennoch nicht zurück. Er schafft es, den Kontrahenten trotz zweier Fluchtversuche festzuhalten, bis die Polizei eintrifft. Durch sein beherztes Eingreifen hat der Spaziergänger laut Anklage das Martyrium der attackierten Frau beendet. Der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Gießener, muss sich wegen versuchter Vergewaltigung seit Freitag vor dem Amtsgericht verantworten. Dort will er sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

"Wie ein Psychopath"

Als die 28-Jährige den Gerichtssaal betritt, schaut sie kurz, aber eindringlich, hinüber zur Anklagebank. "Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen", leitet Sonja Robe, Vorsitzende Richterin des zuständigen Schöffengerichts, die Befragung ein. Doch die Frau lehnt Pausen ab, obwohl sie mehrmals zu weinen beginnt. Nur einmal sei sie dem Angeklagten vor dem 18. März begegnet. Zu einer Verabredung mit ihrem damaligen Partner auf einem Schulhof sei der 29-Jährige plötzlich dazu gestoßen. "Er behauptete, er kenne meinen Freund von früher", lässt die Russin von einer Dolmetscherin übersetzen. "Und er hat mich komisch angestarrt." Besonders beunruhigte sie, dass der Unbekannte damit prahlte, "schon mal jemanden abgestochen zu haben". Ihr Ex-Freund bestätigt, "ein ungutes Gefühl" gehabt zu haben. "Er hat geguckt wie ein Psychopath", sagt er bei seiner Vernehmung. Die 28-Jährige erzählt, dass sie einige Tage nach diesem Treffen mit ihrem Lebensgefährten am Schwanenteich unterwegs war. Gegen 21 Uhr seien sie in Streit geraten und schließlich habe sie allein den Heimweg angetreten. Lautlos soll sich der Angeklagte dann angeschlichen, sie gepackt und in ein nahes Gebüsch getragen haben. Dort habe er sie gegen einen Stromkasten gedrückt, seine und ihre Hose heruntergezogen "und versucht, mich zu vergewaltigen". Fünf bis acht Minuten, so schätzt die Frau, dauerte der Übergriff an. "Ich habe laut geschrien und versucht wegzukommen, aber ich war zu klein und schwach." Plötzlich sei dann der Spaziergänger mit seiner Handy-Taschenlampe in der Dunkelheit aufgetaucht und habe den Angreifer von ihr weggezogen. "Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre dieser Mensch nicht gewesen. Ich glaube, dass er mich gerettet hat." Die Vorsitzende und Staatsanwalt Moriz Leo Musinowski loben das "sehr mutige und tapfere" Eingreifen. "Die Gesellschaft ist immer der Meinung, dass es einer schon machen wird, aber Hauptsache nicht ich", sagt Musinowski. "Vielen Dank von mir." Das gilt auch für die Freundin des Unidozenten, die sich um das mutmaßliche Opfer kümmerte und die Polizei verständigte. Ein Offiziersanwärter der Bundeswehr kam ebenfalls unterstützend hinzu.

Das Leben der attackierten Frau hat sich nach der Tat massiv verändert. Sie ist rund 300 Kilometer weit weggezogen. Ihre Beziehung, das erzählt ihr Ex-Freund, sei nach der versuchten Vergewaltigung in die Brüche gegangen. Dazu hat er offenbar einen großen Teil beigetragen. Die Kommissarin, die die 28-Jährige nach der Tat nach Hause gefahren hat, erinnert sich an einen "völlig empathielosen" Lebensgefährten, der die Frau "übel beschimpft" und ihr die Schuld an dem Geschehen gegeben habe.

Ehefrau revidiert Aussage

Als zumindest sonderbar lässt sich auch das Aussageverhalten der Ehefrau des Angeklagten beschreiben. Zunächst macht sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, entscheidet sich dann aber auf dem Gerichtsflur um. Ihren Partner, den sie bereits aus Schulzeiten kennt, nimmt sie in Schutz. Er leide seit 2018 an Schizophrenie und habe Halluzinationen, vor allem dann, wenn er kiffe. Deswegen sei sie Anfang des Jahres mit den beiden kleinen Kindern zu seinen Eltern gezogen. Vor dieser schweren Zeit sei er stets ein "lebensfroher, liebevoller Mensch" gewesen, "er war immer für uns da". Im Zuschauerbereich kommentiert die Mutter des Angeklagten die Worte ihrer Schwiegertochter mit zustimmendem Nicken. Dies wandelt sich allerdings in Kopfschütteln, als ein Gespräch mit Polizisten thematisiert wird. Ihnen soll die 30-Jährige gesagt haben, dass ihr Ehemann auch sie einmal fast vergewaltigt habe. "Das war nur ein Missverständnis", revidiert sie nun. Lieber gar nichts sagen will sie zu einem Vorhalt der Staatsanwaltschaft. Bereits im Jahr 2011 stand der Angeklagte nämlich wegen sexueller Nötigung einer Klassenkameradin vor Gericht. Kurz darauf wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er seinen Schwiegervater mit einem Messerstich verletzte, "der ohne Behandlung zum Tode geführt hätte". Seine Ehefrau soll er geschlagen und gewürgt haben. Die spielt auch das nun herunter. "Hatten Sie jemals Angst vor Ihrem Mann?", fragt schließlich Verteidiger Oliver Persch. Die Antwort kommt zögerlich: "Ja."