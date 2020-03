Anlaufstelle der Stadtwerke ist zu

Jetzt teilen:

giessen (red). Die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wirken sich auch auf die Stadtwerke Gießen (SWG) aus. Die bislang noch für Kunden verfügbare Anlaufstelle im Foyer der SWG-Hauptverwaltung in der Lahnstraße bleibt ab sofort geschlossen. Ansprechbar sind die SWG-Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr auf folgenden Kanälen: unter der Servicenummer: 0800 23 02 100, per E-Mail unter info@stadtwerke-giessen.de sowie per WhatsApp: 01579 2467933 (nur für WhatsApp-Nachrichten, bitte nicht anrufen).