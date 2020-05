"Annexion der Krim als Weckruf"

Ganz ohne Abstand und Mund-Nase-Schutz: Belarussische Soldaten nehmen an einer Militärparade in Minsk zum "Tag des Sieges" teil. Foto: dpa

GIESSEN. Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit war dem schnauzbärtigen Autokraten gewiss. Schließlich hatten alle anderen Siegermächte die Aufmärsche zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges abgesagt. Selbst Russlands Präsident Wladimir Putin schickte nur einige Kampfflugzeuge in den Himmel über Moskau. In Minsk hingegen wurde mit einer kilometerlangen Parade ganz bewusst militärische Stärke demonstriert. Dicht gedrängt und ohne Schutzmaske beobachtet von zahllosen Zuschauern. Schnell machte wieder das Schlagwort vom "letzten Diktator Europas" die Runde, der Belarus mit eiserner Hand regiert. Zumal Staatschef Aliaksandr Lukaschenka den Kampf vieler Länder gegen Covid-19 schon zuvor wiederholt als "Corona-Psychose" abgetan hatte.

Mehr als das mitunter exzentrische Auftreten des Herrschers, der übrigens Wodkatrinken als adäquates Mittel gegen das gefährliche Virus empfiehlt, ist im Westen über die ehemalige Sowjetrepublik kaum bekannt. Selbst die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch wird konsequent für eine russische Autorin gehalten. Einen spannenden Einblick in dieses widersprüchliche Land, dem die Justus-Liebig-Universität (JLU) am Institut für Osteuropäische Geschichte einen eigenen Forschungsschwerpunkt widmet, gewährt nun Maryna Rakhlei mit ihrem überaus lesenswerten Essay "Ein Treppenhaus in Minsk".

Dabei verbindet die 1980 in der Hauptstadt geborene Journalistin ihre persönliche Biographie mit der wechselvollen Geschichte ihres Heimatlandes. Und auf gerademal 70 Seiten gelingt es ihr, anhand von ganz unterschiedlichen kleinen Szenen ein vielfarbiges Bild von Belarus zu zeichnen.

Das "Treppenhaus in Minsk" ist ein "simples vierstöckiges Haus" in der Nähe eines Armbanduhrenwerks. Dort ist Maryna Rakhlei in der Wohnung der Großeltern aufgewachsen. Die Geschichten über die Nachbarn in dieser kleinen heilen Welt "sind meine Großerzählung über das Privatleben zu sowjetischen Zeiten, eine Gegendarstellung zu den Propagandafilmen und den wortkargen Geschichtsbüchern - unzählige bunte, verrückte Storys, gleichzeitig skurril, unmöglich und so frei wie modern". Also ganz anders, als man sich das Leben in einer Sowjetrepublik vorstellt.

"Besondere Generation"

Schon die "kleine Auswahl" macht große Lust auf mehr. Da sind etwa die Kitows aus Nordrussland, die offenbar zu heftig auf den 50. Jahrestag der Oktoberrevolution angestoßen hatten. Einer der beiden Söhne von Tasja jedenfalls war an jenem Abend von ihrem zweiten Mann getötet worden. Oder Frau Semjonowna, die für das ganze Treppenhaus leckere Kuchen backte und deren Sohn Nikolai nach dem Militär als Historiker herausfand, dass ein Belarusse 1881 Zar Alexander II. ermordete. Und die Wojzechowksis, "eine Familie mit eindeutig polnischen Wurzeln", durch die Maryna Rakhleis Großmutter Kardamom, Sternanis und Liebstöckel kennenlernte. "Gewürze waren zu Sowjetzeiten keine Selbstverständlichkeit, außer Salz und Pfeffer."

Ebenso mannigfaltig wie das Leben in dem "Treppenhaus in Minsk" ist auch die Geschichte von Belarus: "Dieses Territorium war multinational und multilingual, hier lebten Slawen, Tataren und Juden zusammen, Schweden, Franzosen, Polen und Russen marschierten immer wieder durch." Deshalb konnte Belarus die eigene Identität schwer an irgendetwas festmachen. Nichts war konstant außer der Geographie - wenn auch die Grenzen immer wieder verschoben wurden. Und dann waren es ausgerechnet die Deutschen, die im Ersten Weltkrieg die ersten belarussisch-sprachigen Schulen eröffneten, um den Einfluss Russlands einzuschränken. Es folgte 1918 gar die Ausrufung der belarussischen Volksrepublik, die aber schon bald als BSSR ein Teil der Sowjetunion wurde. Und dabei blieb es bis zur zweiten Unabhängigkeit im Jahr 1991. Damit gehört Maryna Rakhlei der "besonderen Generation" an, die noch sowjetisch sozialisiert wurde, dann aber "ein eigenes unabhängiges Land geschenkt bekam".

Doch für viele Menschen, die sich an klare Strukturen gewöhnt hatten - auch die Journalistin war als Kind fasziniert von dieser Welt der klaren Regeln - geriet die Unabhängigkeit zur Überforderung. "In der Öffentlichkeit regierte das Chaos. Die Veränderungen kamen mit solch einer Beschleunigung, dass man kaum ausmachen konnte, was eigentlich geschah", schreibt die 40-Jährige. Die Suche nach einer nationalen Identität stand folglich nicht sehr weit oben auf der Liste der Bedürfnisse. Bei der ersten demokratischen Wahl im Sommer 1994 bot Aliaksandr Lukaschenka dem Volk intuitiv das, was es damals am meisten brauchte: "Keine großartigen Neuerungen, sondern die Erhaltung sowjetischer Strukturen ohne Sowjetunion."

"Volk schweigt nicht mehr"

Natürlich gab es auch lautstarke Proteste auf der Straße, zumal sich das System als autoritäres Regime entpuppte und inzwischen selbst die Amtszeiten des Präsidenten nicht mehr beschränkt sind. Und dennoch blickt Maryna Rakhlei durchaus zuversichtlich in die Zukunft: "Die Annexion der Krim 2014 und die russische Einmischung im Osten der Ukraine waren ein Weckruf für die Belarussen." Plötzlich entstanden hunderte neue Gruppen, die sich auf die Suche nach dem kulturellen Erbe, lokaler Kultur und Geschichte machten. Auch sie selbst hat entdeckt, dass sie einen jüdischen Großvater hat. "Das Volk schweigt nicht mehr", betont die Journalistin. Es redet über sich selbst und durchforstet die eigenen Familiengeschichten, geht ins Archiv und stellt Fragen. "Es war, als ob Belarussen, die sich jetzt daran gewöhnten, Belarussen zu sein, plötzlich wissen wollten, was das eigentlich heißt."

Maryna Rakhlei: Ein Treppenhaus in Minsk. Eine belarussische Geschichte. Berlin: edition.fotoTapeta 2020, Broschur, 72 Seiten, 7,50 Euro.