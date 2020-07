Anschlussstelle Gießen-Licher Straße an der A485 wird gesperrt

Jetzt teilen:

Giessen (red). An der Anschlussstelle Licher Straße der Autobahn 485 saniert "Hessen Mobil" in diesem Sommer die Ein- und Ausfahrtsrampen. Sowohl in Fahrtrichtung Marburg als auch in Fahrtrichtung Butzbach werden diese Ein- und Ausfahrtsrampen grundhaft erneuert, um die vorhandenen Verdrückungen im Asphalt zu beseitigen. Dabei wird der vorhandene Asphalt bis zu 30 Zentimeter tief ausgebaut und ein neues Asphaltpaket eingebaut. Zudem werden die Schutzplanken in den Bereichen der Ein- und Ausfahrten erneuert. Die Baukosten für diese Sanierung betragen rund eine Million Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger der A 485 getragen. Während an den Ein- und Ausfahrten gebaut wird, müssen diese voll gesperrt werden. Um den Verkehr hierdurch so gering wie möglich zu beeinträchtigen, finden diese Arbeiten an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Die Sperrungen gelten jeweils von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, spätestens 5 Uhr.

Von Freitagabend, 17. Juli, bis Montagmorgen, 20. Juli, sowie von Freitagabend, 24. Juli, bis Montagmorgen, 27. Juli: Sperrung der Einfahrt an der Anschlussstelle Licher Straße in Fahrtrichtung Marburg sowie der Ausfahrt Licher Straße aus Richtung Butzbach kommend. Für die gesperrte Einfahrt auf die A 485 in Fahrtrichtung Marburg wird eine Umleitung über das Europaviertel zur Anschlussstelle Ursulum eingerichtet. Zudem wird in Gießen an mehreren Standorten auf diese Sperrung der Anschlussstelle hingewiesen.

Für die gesperrte Ausfahrt wird in Richtung Gießen Stadtmitte eine Umleitung über die Anschlussstelle Bergwerkswald, die B 49 und die Anschlussstelle Kleinlinden/Uniklinikum ausgeschildert. Alternativ wird für die gesperrte Ausfahrt der Verkehr über die benachbarte Anschlussstelle Ursulum umgeleitet, kann von dort zurück auf die A 485 in Richtung Butzbach auffahren und an der Anschlussstelle Gießen-Licher Straße abfahren. Von Freitagabend, 31. Juli, bis Montagmorgen, 3. August, sowie von Freitagabend, 7. August, bis Montagmorgen, 10. August: Sperrung der Einfahrt an der Anschlussstelle Licher Straße in Fahrtrichtung Butzbach sowie der Ausfahrt Licher Straße aus Richtung Marburg kommend.

Für die gesperrte Einfahrt auf die A 485 in Fahrtrichtung Butzbach wird der Verkehr innerörtlich zur Anschlussstelle Schiffenberger Tal umgeleitet und kann dort auf die A 485 auffahren. Alternativ wird für die gesperrte Einfahrt eine Umleitung über das Europaviertel zur Anschlussstelle Ursulum ausgeschildert. Für die gesperrte Ausfahrt wird eine Umleitung über die Anschlussstelle Schiffenberger Tal ausgeschildert. Der Verkehr kann von dort zurück auf die A 485 in Richtung Marburg auffahren und an der Anschlussstelle Licher Straße abfahren.

Im Anschluss an diese Arbeiten wird in der zweiten Augusthälfte auf der A 485 auf rund 200 Metern zwischen den Anschlussstellen Licher Straße und Schiffenberger Tal die Fahrbahn der Richtungsfahrbahn Butzbach saniert. Auch diese Bauarbeiten sind für ein Wochenende eingeplant. Nach aktuellem Bauzeitenplan ist diese Sperrung von Freitagabend, 21. August, ab circa 21 Uhr, bis Montagmorgen, 24. August, spätestens 5 Uhr, vorgesehen.