Antifaschistische Basis Gießen fordert: "Nie wieder Faschismus!"

Die Teilnehmer der Kundgebung am Kugelbrunnen gaben die Losung aus: "Nie wieder Faschismus!" Foto: Rüdiger Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 8. Mai vor 75 Jahren endete nach zwei in Reims (Frankreich) und Berlin unterschriebenen Kapitulationserklärungen um 23 Uhr der Zweite Weltkrieg. Damit war die Naziherrschaft des Dritten Reiches formal vorbei. Dass die Nazis jedoch auch in der Zeit danach in Deutschland noch wirkten - darauf machte jetzt die Antifaschistische Basis Gießen aufmerksam. Die linke Gruppierung, die am 1. Mai zusammen mit der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Gießen (Arag) und der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP ) einen Protestzug durch die Stadt veranstaltet hatte, hielt am Freitagnachmittag mit fünf Dutzend Sympathisanten eine Gedenkveranstaltung am Kugelbrunnen ab.

Leider hätten sich die deutschen Staatsbürger nicht selbst von der Naziterrorherrschaft befreit, wurde bezüglich des Kriegsendes durch die Antifaschistische Basis bekundet. Dank gezollt wurde "insbesondere der Roten Armee für deren Einsatz" im Zweiten Weltkrieg, der zum Sieg über den Faschismus des nationalsozialistischen Deutschlands geführt habe.

Die Losung: "Nie wieder Faschismus!" sei in der derzeitigen politischen Situation wichtiger denn je. Faschistische Netzwerke, selbst innerhalb der Sicherheitsorgane, ließen sich nicht länger leugnen. In der sowjetischen Besatzungszone sei nach Kriegsende gründlich entnazifiziert worden. Nicht so in den drei Zonen der westlichen Allianz. Aus kapitalistischem Kalkül heraus hätten in Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Politik die alten Nazis weiterhin wirken dürfen.

Weiterführende Links

Für Deutschland dauere die Friedenszeit nach Kriegsende bereits 75 Jahre an. Doch außerhalb unserer Nation habe es seit 1945 "noch nie so viele Kriege und so viele Menschen auf der Flucht" gegeben. "Deutschland ist - auch wenn wir es nicht spüren - kriegsführende Partei", prangerten die Veranstalter der Kundgebung an. Als Hegemonialmacht der EU sei es mitverantwortlich für die Versorgung aller Kriegsparteien mit Waffen.

Heftig kritisiert wurde der Kapitalismus. Die Zustände innerhalb dessen spitzten sich zu. "Kaum ein anderes Land in Europa hat so scharfe Vermögensunterschiede, ein so starkes Einkommensgefälle zwischen den Geschlechtern." Bildungschancen hingen in der Bundesrepublik stark vom Geldbeutel der Eltern und deren Nationalität ab.