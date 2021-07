„Antik & Trödel“: Markt startet mit Spendenaktion

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nach nunmehr neun Monaten Pause wird die Messe Gießen den Markt Antik & Trödel am 1. August wieder durchführen. Mit dem Gesundheitsamt ist ein Hygienekonzept abgestimmt. Demnach gibt es für Besucher keine Verpflichtung zum Nachweis eines Negativtestes mehr und auch keine Nachweispflicht für eine Impfung. Weiterhin aber gelten die AHA-Regeln, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist verpflichtend.

In der Corona-bedingten Pause hat nicht nur die Veranstaltungsbranche Einbußen hinnehmen müssen, auch Vereine und Organisationen haben große wirtschaftliche und organisatorische Folgen zu erleiden. So erging es auch dem „Gnadenhof Felloase“ in Laubach, welcher mehr als 70 ausgesetzten oder beeinträchtigen Tieren ein liebevolles Zuhause bietet. Die Messe Gießen hat die freie Zeit genutzt, um mithilfe von Remondis und Panda Reinigungsservice vor Ort einige Aufräumarbeiten und handwerkliche Tätigkeiten zu übernehmen. Doch neben der Hilfe vor Ort ist auch die finanzielle Unterstützung wichtig, weshalb die Messe Gießen zur Abgabe von Sachspenden aufruft: Montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr können am Gelände Sachspenden (bitte kein Tierfutter) abgegeben werden, die von freiwilligen Helfern am 1. August zugunsten des Gnadenhofes verkauft werden. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Gnadenhof. Am Marktsonntag wird auch die Abgabe von Geldspenden direkt an den Gnadenhof möglich sein.

Ansonsten bleiben die bekannten „Antik & Trödel“-Vorgaben bestehen: Von 8 bis 15 Uhr kann nach alten Schätzen und neuen Lieblingsstücken gestöbert werden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Vorab-Erwerb von Eintrittskarten auf www.antik-troedel-markt.de.