Antisemitismus-Beauftragter für Gießen sinnvoll

Mit klarer Haltung: Mit Maske und Abstand tauschen die OB-Kandidaten - unter der Moderation von Sacha Stawski - ihre Positionen aus. Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Während Themen wie Wirtschaft und Klima nicht nur bei der Bundestags- sondern auch der anstehenden Wahl zum Gießener Oberbürgermeister oftmals im Zentrum des Interesses stehen, rücken gesellschaftliche Probleme wie Diskriminierung momentan eher in den Hintergrund. Doch welche Bedeutung haben die Themen Antisemitismus, Rassismus und Homophobie für die Bewerber um den Chefposten im Rathaus?

Eine Podiumsdiskussion im Foyer des Stadttheaters - initiiert von der Deutsch-Englischen Gesellschaft Gießen (DEG) sowie der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) - gab den fünf Kandidaten die Möglichkeit, sich zu positionieren. Sacha Stawski vom Frankfurter Verein "Honestly Concerned" fragte als Moderator zunächst nach den persönlichen Verbindungen der Bewerber zum Judentum oder zu Israel. Während Thomas Dombrowski (unabhängig) über eine enge Verbindung im familiären Bereich berichtete, erklärte Marco Rasch (Die Partei), dass er sowohl jüdische Freunde habe, als auch über seine Arbeit im Vorstand des Literarischen Zentrums Gießen Kontakte zur Jüdischen Gemeinde. Frank-Tilo Becher (SPD) hätten interreligiöse Gespräche immer wieder in die Gießener Synagoge geführt. Alexander Wright (Grüne) und Frederik Bouffier (CDU) haben keine persönlichen Kontakte zu Juden. Als persönliche Erfahrungen mit Antisemitismus nennt Dombrowski Anfeindungen nach einer Stolpersteinverlegung, während Rasch betont, dass Betroffene das eher beantworten könnten. Übereinstimmung herrschte, dass Antisemitismus "leider Tradition" (Wright) habe und "in allen extremistischen Bereichen" (Bouffier) vorhanden sei, die auch "unterschiedliche Antworten" (Becher) benötigten. Der SPD-Kandidat ist sich mit dem Mitbewerber der Partei einig, dass Antisemitismus "ein ganz eigenes Problem im Vergleich mit Rassismus" sei - alle Kandidaten finden einen Antisemitismus-Beauftragten für die Stadt sinnvoll.

Doch nicht nur an den Rändern, auch in der Mitte der Gesellschaft sei Antisemitismus ein Problem. So fragte Stawski die OB-Kandidaten, wie sie mit öffentlichen Personen wie beispielsweise Nena umzugehen gedächten, die durch ihre Nähe zu "Querdenkern" und Verschwörungstheorien eine große Gefolgschaft hätten - sei "Hausverbot" in Gießen eine Option? Als Repräsentant der Stadt verurteile er besagte Haltungen offen, so Bouffier, räumte allerdings ein, dass Verbote juristisch nicht ganz einfach seien, wenn jemand nicht offen hetze. Wright ist bereit, an dieser Stelle den Streit zu suchen, während Becher "gerne in einer Stadt wohnen würde, wo niemand auf die Idee kommt, solche Leute einzuladen".

Antisemitismus habe gerade in der Mitte der Gesellschaft einen Nährboden, empfindet Rasch die Frage nach dem Umgang damit als sehr komplex. Dombrowski setzt darauf, das Gespräch zu suchen und solche Tendenzen durch Prävention zu unterbinden; die Gegenrede aus dem Publikum, dass "Prävention nichts nützt", kommt bereits an dieser Stelle. Als Stawski schließlich fragt, ob die AfD zu isolieren sei, antwortet der unabhängige Kandidat, dass man keine demokratisch gewählte Partei ausschließen dürfe, und trifft auf heftigen Widerspruch sowohl aus dem Zuschauerraum als auch von Alexander Wright und Marco Rasch. Frederik Bouffier hingegen verweist auf das Grundgesetz als gemeinsamen Rahmen, während Frank-Tilo Becher sich in der Verantwortung sieht, auf Menschen zuzugehen, um die besagte Partei ringe. Für Rasch ist die AfD schlicht eine "faschistische und rechtsextreme Partei, die genau so zu behandeln ist" - er sei aber froh um jeden, der mit jenen rede, die noch "zu retten" seien. Gegen Antisemitismus unter dem Deckmantel vermeintlicher Israelkritik sprechen sich die Kandidaten ebenso aus, die Regierungspolitik sei von der Bevölkerung und erst recht von woanders lebenden, jüdischen Menschen zu trennen.

Solidarität zeigen

Einig sind sich Becher, Bouffier, Rasch und Wright ebenso darin, eine Anti-BDS-Resolution zu unterstützen. Bis auf Dombrowski würden die Bewerber die Israel-Fahne, gerade auch aus Solidarität mit der Partnerstadt Netanya, am Rathaus hissen, und auch Proteste in Kauf nehmen; Bannmeilen und finanzielle Unterstützung für Schutzmaßnahmen der jüdischen Gemeinde halten wiederum alle für sinnvoll. In einer abschließenden Fragerunde unterstützen die fünf OB-Kandidaten die Idee einer Gedenktafel am Bahnhof für die deportierten Gießener Juden sowie verstärkte Erinnerungskultur; ebenso möchten sie sich gegen homophobe Positionen äußern und "queere Kultur stützen und sichtbar machen" (Wright) sowie in Zusammenarbeit mit Aidshilfe und dem LSBTIQ Netzwerk Mittelhessen (Becher) treten.