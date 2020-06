Antisemitismus: Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte entwickelt

Antisemitismus wächst: Als die neue Tora in Marburg vollendet wurde, war davon noch nichts zu spüren. Foto: Coordes

FRANKFURT. "Du Jude" gehört auf den Pausenhöfen der Schulen zu den häufigen Schimpfwörtern. Es fallen auch Formulierungen wie "Judenschwein" oder "Man hat vergessen, dich zu vergasen". Nur sehr wenige Schüler oder Lehrer trauen sich, mit Kippa oder Davidstern als Juden erkennbar zu sein. Zugleich gibt es kaum Unterstützung von den Lehrkräften, die das Thema meist nicht erkennen oder bagatellisieren. Das geht aus der Studie der Frankfurter Professorin für Diskriminierung und Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft, Julia Bernstein, hervor, die mit ihrem Team 251 Interviews an 171 Schulen geführt hat. Sie sprach mit jüdischen Schülern, ihren Eltern, jüdischen und nichtjüdischen Lehrkräften sowie Fachleuten - auch an Schulen im mittelhessischen Raum.

Dabei handelt es sich um die erste empirische Untersuchung, bei der die jüdischen Schüler und Lehrkräfte selbst befragt wurden. "Bis dahin hat niemand aus der Sicht der Betroffenen darüber geforscht", staunt Bernstein. Jüdische Stimmen beim Antisemitismus würden oft als übersensibel und nicht objektiv genug angesehen. "Man hält es für selbstverständlich, dass Nicht-Juden über Juden forschen. Das gilt als neutraler", wundert sich die in Charkow in der Ukraine geborene Wissenschaftlerin. Dabei sei dies so, als seien Männer bei Forschungen zu Genderfragen geeigneter.

Julia Bernstein war 18, als sie allein nach Israel ging, "dem einzigen Zufluchtsort für Juden auf der Welt". In Haifa studierte sie Kunstgeschichte, Soziologie und Kulturanthropologie. Erst ein Stipendium für die Feldforschung für ihre Promotion über Identitätsfragen russischsprachiger Migranten in Israel und Deutschland brachte sie 2002 nach Frankfurt. Sie verliebte sich in die deutsche Sprache, die sie an die jiddischen Unterhaltungen ihrer Großeltern erinnerte. Bei ihrer vergleichend angelegten Doktorarbeit zeigte sich: Wer eher zionistisch orientiert war, ging nach Israel. Die europäisch orientierten jüdischen Auswanderer kamen nach Deutschland - in der Annahme, dass der Antisemitismus im Land der Täter überwunden sei. Viele von ihnen setzten sich erst in Deutschland mit ihrer eigenen Geschichte als Opfer der Shoah auseinander - in der ehemaligen Sowjetunion waren alle jüdischen Rituale verboten gewesen. Ihre Kinder konnten sich meist erfolg-reich etablieren. Doch das Gefühl von Heimat und Zuhause konnten sie angesichts von antisemitischen Sprüchen und Reaktionen nur schwer entwickeln. Daher erging es den jüdischen Auswanderern in Israel psychologisch meist besser.

Julia Bernstein blieb zumindest vorerst in Deutschland, weil sie interessante Angebote als Lehrbeauftragte an Universitäten in Frankfurt, Mainz und Köln bekam - sie hatte bereits Lehrerfahrung in verschiedenen israelischen Colleges gesammelt. Und sie lebt gern in Frankfurt, wo es ein lebendiges jüdisches Leben gibt und wo sie sehr positive Erfahrungen mit den Studierenden macht. 2015 wurde sie Professorin an der Frankfurt University of Applied Sciences - ein Präzedenzfall, weil sie zugleich ihren israelischen Pass behalten durfte.

Zunächst für den Deutschen Bundestag startete sie gemeinsam mit Bielefelder Kollegen vom Uni-Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung die Studie über "Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus". Dabei übernahm sie die qualitativen Befragungen. Seitdem hat sie die Untersuchungen am "Mikrokosmos Schule" ausgeweitet - im April erscheint das mehr als 600 Seiten starke Buch mit dem Titel "Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Befunde, Analysen, Handlungsoptionen".

Auch wenn es sich nicht um eine repräsentative Studie handelt, zeigt sich deutlich, dass judenfeindliches Verhalten an Schulen in den vergangenen zehn Jahren zugenommen hat. Beschimpfungen, Judenwitze und Vernichtungsphantasien treten sowohl an Hauptschulen als auch an Gymnasien auf, hat die Forscherin festgestellt: "Antisemitismus kommt aus jeder Schicht", sagt sie: "Es ist auch in der gesellschaftlichen Mitte sehr verbreitet." Sprüche wie "Mach mal keine Judenaktion" seien an deutschen Schulen Normalität. Einem Betroffenen wurde in den ersten Tagen an einer neuen Schule ein Zettel mit der Aufschrift "Jude" auf den Rücken geklebt - und niemand machte ihn darauf aufmerksam. "Juden raus" finde sich neben Hakenkreuzschmierereien auf Toiletten. Phrasen wie "bis zur Vergasung" seien für Juden schwer zu ertragen. Bestürzend fand Bernstein auch den Bericht einer jüdischen Musiklehrerin, die das Gartenhäuschen in ihrem Schrebergarten strich. Der Nachbar sagte ihr, dass es dafür in Deutschland eine kostenpflichtige Genehmigung brauche. Dann deutete er auf den Schornstein und sagte: "Das ist für Sie kostenlos."

Und die nichtjüdischen Lehrkräfte? In der Regel kennen sie zwar Beschimpfungen wie "Du Jude". Für antisemitisch halten sie solche Äußerungen aber erst, wenn sie sich direkt gegen jüdische Schüler richten oder wenn es körperliche Übergriffe gibt. Statt zu intervenieren, täten sie die Sprüche daher oft als "nicht so gemeint" ab. Antisemitismus nehmen Lehrer zudem häufig ausschließlich als das Problem von Muslimen wahr. Nach den Untersuchungen von Bernstein stimmt das allerdings nicht. Gerade beim Israelhass seien sich Muslime, Rechte und Linke überraschend einig.

Es gibt auch Lehrkräfte, die antisemitische Stereotype und Weltanschauungen verinnerlicht haben. So fragte ein Religionslehrer eine jüdische Schülerin, warum Juden denn immer noch ein Problem mit Jesus haben. Auch beim Nahostkonflikt werden jüdische Schüler zu Stellvertretern Israels gemacht und angegriffen.

Deswegen enthält der jetzt erschienene Bericht ein umfassendes Kapitel mit Handlungsempfehlungen, ein Quizspiel und Fragenkatalogen rund um Antisemitismus, Judentum und jüdische Lebenswelten, mit denen sich Lehrkräfte selbst prüfen können. Wichtigster Tipp: Lehrkräfte sollten sofort reagieren und auch kommunikative Gewalt unterbinden.

Die blinden Flecke bei vielen Lehrern erklärt sich die Soziologieprofessorin mit dem Echo auf die Nazizeit. In dem Wunsch nach Entlastung der Großeltern und der eigenen Nation wolle man unbedingt mit dem kritischen Finger auf Israel zeigen und nehme Ressentiments gegen Juden zu wenig wahr, sagt Bernstein: "Das ist die Sehnsucht nach unbeschadeten Identitäten."