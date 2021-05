Antworten zu Geldfragen an THM online

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Um "Studienfinanzierung" und die Frage "Was steckt eigentlich hinter einem Stipendium?" geht es am Dienstag, 18. Mai, bei den "LiveTalks" an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Mit diesem Online-Angebot wendet sich die Hochschule an alle, die über das Studieren erfahren wollen, was sie persönlich interessiert.

Um 15 Uhr erläutern Referentinnen vom Studentenwerk Gießen Möglichkeiten zur Studienfinanzierung. Anschließend haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, im direkten Austausch Fragen ihres Interesses anzusprechen, teilt die Hochschule mit.

Über Stipendien werden ab 16 Uhr ein Referent aus der Zentralen Studienberatung der THM sowie eine Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes informieren und für den Videodialog bereitstehen.

Die "LiveTalks" werden als Online-Format (Zoom) zur Studienorientierung von der THM bis zum 29. Juni mit wechselnden Themen fortgesetzt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und die Zugangsdaten gibt es im Netz unter: go.thm.de/livetalks.