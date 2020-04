Anzeigen gegen Minister Bouffier und Spahn im vollen Aufzug des UKGM

Wieviel Politiker und Ärzte passen in einen Aufzug am UKGM. Seit Mittwoch wissen wir: Mindestens elf, und die müssen sich nun allerhand anhören. Foto: Bodo Weissenborn/Hessischer Rundfunk/dpa

GIESSEN - Das darf man wohl einen PR-Gau nennen. Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag das Uniklinikum in Gießen besuchte, gelang einem HR-Mitarbeiter das Bild des Tages. Es zeigt, wie sich unter anderem Spahn, Kanzleramtsminister Helge Braun, Ministerpräsident Volker Bouffier, sein Kabinettskollege Kai Klose und Staatssekretär Michael Bußer mit Medizinern in einen Aufzug zwängen. Bei der Polizei in Gießen gingen bereits sieben Anzeigen ein, die laut Pressesprecher Jörg Reinemer an die zuständige Behörde beim Landkreis Gießen zur Prüfung weitergeleitet worden sei, konkret an die Verfolgungsbehörde und Bußgeldstelle. Ob man dort gegen die auf dem Foto versammelten und eindeutig zu identifizierenden Personen vorgehen wird, war noch nicht zu erfahren.

Zumindest Regierungssprecher Michael Bußer legte bereits via Twitter ein "Geständnis" ab: "Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen, in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen." Nancy Faeser, Vorsitzende der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, ist dieser Meinung. Sie sagte am Donnerstag, so etwas dürfe nicht passieren, vor allem nicht bei einem Besuch in einem Krankenhaus. Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen wegen der Corona-Krise derzeit in existenziellen Nöten seien, sei dieses Bild "ein Desaster", kritisierte der FDP-Fraktionschef René Rock. Er erwarte von den Beteiligten eine Entschuldigung. Es reiche nicht, dies als Bagatelle abzutun. Laut der hessischen Corona-Verordnung sind 200 Euro fällig für einen Verstoß gegen das Abstandsgebot im öffentlichen Raum.

Sozialminister Klose sagte am Donnerstag dazu: "Das war eine Situation, die so nicht hätte passieren dürfen." Trotz aller guten Vorsätze könne Unachtsamkeit zu solchen Situationen führen. "Das war nicht gut." Auch die Hessische Staatskanzlei hatte den Fehler noch am selben Tag eingeräumt: "Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen... in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen", schrieb sie auf Twitter.

Ganz so einfach sei das mit dem Bußgeld freilich nicht, gibt Polizeisprecher Reinemer zu bedenken: "Wenn wir auf den Lahnwiesen fünf Menschen zusammensitzen sehen, fordern wir die erst einmal auf, auseinanderzugehen. Erst wenn die sich weigern, wird es teuer". In der Tat war wohl niemand vor Ort, um den Bundesgesundheitsminister und seine "Korona" darüber zu informieren, dass man in diesen Zeiten besser Abstand zueinander hält, was man als entlastend werten kann. Allerdings hindert auch niemand die im Lift versammelte Prominenz, von sich aus 200 Euro für einen guten Zweck zu zahlen, um damit der Bevölkerung zu demonstrieren, wie wichtig die Einhaltung der selbst beschlossenen Regeln für alle Bürger ist. Diesbezügliche Anfragen und Anregungen an Helge Braun und die hessische Staatskanzlei blieben bislang unbeantwortet, da die Betroffenen sowohl in Berlin als auch in Wiesbaden über die Beibehaltung oder Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen diskutieren und entscheiden mussten.