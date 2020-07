"Apotheke am Ludwigsplatz" in Gießen existiert seit 60 Jahren

Seit 2002 Eigentümerin der alt-eingesessenen Apotheke in Gießen: Mira Sellheim schreibt Beratung für ihre Kunden groß. Foto: Zielinski

GießenBei der Eröffnung vor 60 Jahren stand er bereits im Innenraum, heute ziert er gemeinsam mit einer beinah antik anmutenden Registrierkassen das Schaufenster der "Apotheke am Ludwigsplatz": Der alte Stuhl, den die heutige Inhaberin Mira Sellheim wie vieles andere auch - beispielsweise ein "Defektbuch" - gut aufbewahrt.

"Bei dem Buch handelt es sich eigentlich um einen Papierblock, in dem früher notiert wurde, was man verkauft hat und was bestellt werden muss", erzählt die Apothekerin. Ihr Schwiegervater habe es aber auch benutzt, um lustige Anekdoten zu notieren oder schöne Erinnerungen aufzubewahren. Eine Tradition, die sie noch immer fortführt. So befindet sich in der Sammlung unter anderem ein Briefumschlag mit der Anschrift "Apotheke im Hochhaus"

Am 23. Juli 1960 eröffnete Ernst Friedrich Sellheim am heutigen Standort die "Apotheke am Ludwigsplatz". Der 1926 in Grünberg geborene Apotheker hatte in Bonn Pharmazie studiert. 1991 übergab er die Apotheke an seinen Sohn Dr. Michael Sellheim, der im gleichen Jahr seine in Mainz aufgewachsene Freundin Mira heiratete. Gemeinsam planten die beiden 1994 einen Umbau der Apotheke. "Die Einrichtung war zwar noch schön, aber auch in die Jahre gekommen", erinnert sich Mira Sellheim.

Noch bevor die umfangreichen Pläne in die Tat umgesetzt werden konnten, verstarb der damals 38-jährige Michael Sellheim ganz plötzlich. Seine Frau, die ein halbes Jahr zuvor die "Hardt-Apotheke" übernommen hatte, gab diese wieder ab und kümmerte sich fortan um die "Apotheke am Ludwigsplatz", deren Umbaumaßnahmen wie geplant durchgeführt wurden. "Damit der Betrieb weiterlaufen konnte, hatten wir vier Container vor der Türe aufgestellt", erzählt sie. Die Rezepturen seien damals in der "Hardt-Apotheke" gemischt worden.

Am 1. Januar 1995 übernahm Mira Sellheim offiziell als Pächterin die Apotheke von ihrem Schwiegervater. Seit dessen Tod im Jahr 2002 ist sie Eigentümerin. Starke Einbußen hatte die Apotheke in den Jahren 2009 und 2010 zu beklagen. Zunächst wurde der Berliner Platz aufgrund der Neugestaltungsmaßnahmen gesperrt, danach stand der Umbau des Hochhauses an. "Einzig Dr. Lauber und wir sind in dieser Zeit im Hochhaus geblieben, die anderen Mieter sind ausgezogen", erklärt Mira Sellheim.

Beratung auch auf Spanisch

Derzeit beschäftigt die Apothekerin neun Mitarbeiter, hinzu kommen immer mal wieder Pharmaziepraktikanten. "Im Laufe der Jahre hatten wir rund 30 Praktikanten aus aller Welt", betont sie. In der Apotheke werde nicht nur Deutsch, sondern derzeit auch Spanisch, Tschechisch, Albanisch und Englisch gesprochen. Die Apotheke ist breit aufgestellt, so reicht das Angebot von Homöopathie über das Anmessen von Kompressionsstrümpfen bis hin zum Verleih von Blutzucker-Meßgeräten, Babywaagen oder elektrischen Milchpumpen. Beratung wird in der "Apotheke am Ludwigsplatz" großgeschrieben. "Leider fällt die Reiseberatung in diesem Jahr fast weg", bedauert Sellheim. Ihr Ziel ist es, gut auf zukünftige Herausforderungen eingestellt zu sein. Derzeit sei man dabei, E-Rezepte vorzubereiten, die ab Herbst zum Einsatz kommen sollen.