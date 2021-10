Appell, Ernährungsgewohnheiten zu überdenken

Mit Aktionen wie "Urban Gardening" können lokale Initiativen einen wertvollen Beitrag leisten. Symbolfoto: VRM Archiv

GIESSEN - Warum braucht man nachhaltige Ernährungssysteme? Wie können sie aussehen und wie umgesetzt werden? Diesen Fragen ging der vom Weltladen Gießen in Kooperation mit dem Ernährungsrat der Stadt und der Steuerungsgruppe "Fairtrade Town" organisierte Eröffnungsvortrag zur digitalen Wanderausstellung "Kommunale Ernährungspolitik" nach. Diese beschäftigt sich mit verschiedenen Vorreiterprojekten, erklärte Anna-Katharina Demes von der Bildungsgruppe Weltladen Gießen/Solidarische Welt.

"So, wie wir uns aktuell ernähren, können wir nicht weitermachen", stellte Sylvie Drahorad fest. Sie ist im Ernährungsrat, der sich als Schnittstelle von verschiedenen Akteuren versteht und Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen plant - neue Mitstreitende seien in der bisher noch kleinen Gruppe herzlich willkommen. Michael Bassemir vom Büro für Bürgerbeteiligung berichtete für die Steuerungsgruppe von den Ergebnissen der letzten zehn Jahre, in denen Gießen Stadt des Fairen Handels sei. Ernährung sei ein eher privates Thema, bei dem nicht viele öffentliche Akteure beteiligt sind. Daher sei es in diesem Bereich besonders wichtig, dass Impulse, etwas ändern zu wollen, aus der Zivilgesellschaft kämen.

Kommunal ansetzen

Referent war Alexander Schrode vom Verein "Nahhaft", eine gemeinnützige Organisation, die sich für nachhaltige Ernährung einsetzt und auch die Ausstellung "Kommunale Ernährungspolitik" konzipiert hat. Verschiedene Gründe sprächen dafür, an den aktuell vorhandenen Ernährungssystemen etwas zu ändern - allen voran der Klimaschutz, da die Produktion von Nahrungsmitteln einen Anteil von etwa 25 bis 30 Prozent an weltweiten Emissionen habe. Da es verschiedene Sektoren gebe, die zwingend CO 2 emittieren müssen, sei es zentral, die Erzeugung von Lebensmitteln so zu gestalten, dass Kohlendioxid auch aufgenommen werde - die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 2 Grad sei nur zu schaffen, wenn man bei der Landwirtschaft ansetze. Neben einer Energie- und Mobilitätswende sei also auch das Thema Ernährung dringend anzugehen.

Bei der Veränderung von Ernährungssystemen müsse man an zwei Punkten ansetzen. Zum einen sind das die verschiedenen Stufen der Erzeugung, von Produktion über Logistik bis Entsorgung, als auch die involvierten Akteure, die neben Bürgern beispielsweise auch Unternehmen und Verwaltung umfasse. Momentan stehe man in einer globalen Krise, deren Folgen sich auch auf lokaler Ebene herauskristallisieren; regionale Ernährungssysteme brächten dagegen ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Vorteile.

Die kommunale Ebene sei zentral, weil sie größere Handlungsspielräume lieferte, als das auf Bundes- oder Landesebene möglich sei. Kommunen weltweit seien in internationale oder nationale Bewegungen zur Veränderung von Ernährungssystemen eingebunden, so Alexander Schrode, dass man an unterschiedlichen Handlungsfeldern ansetzen könne. Bei Aktionen wie Urban Gardening könnten gerade lokale Initiativen einen wertvollen Beitrag leisten. Um Ernährungsstrategien zu entwickeln, müsse man systematisch vorgehen, von der Analyse des Status quo zu konkreten Maßnahmen mit gleichzeitiger Evaluation. Für die Umsetzung gebe es unterschiedliche Konzepte.

Dabei ergäben sich unterschiedliche Vor- und Nachteile, je nachdem ob Verwaltungsapparate in kommunale Maßnahmen involviert seien oder nicht . Hier ergänzte Michael Bassemir, dass die Fairtrade-Stadt in Gießen auch deshalb ein Erfolg war, weil der Entschluss dazu einstimmig gefasst worden sei; könne man alle Fraktionen von einem Vorhaben überzeugen, sei man "auf einem guten Weg". Um eine Entwicklung hin zu nachhaltigen Ernährungssystemen zu unterstützen, gebe es unterschiedliche Fördermöglichkeiten, ob im Bereich Klimaschutz oder auch Regionalförderung, von der Landes- hin bis zur EU-Ebene. Auch Netzwerke von Kommunen und professionelle externe Unterstützung sind hilfreich, um Maßnahmen effektiv umzusetzen. Dabei verwies Schrode auch auf die hauseigene Publikation "Kommunen gestalten Ernährung", die sich vornehmlich an kommunale Entscheidungsträger richte.

