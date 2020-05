Aprilwetter in Gießen: Massig Sonne, doch an Wasser fehlt es

Foto: Mosel

GIESSENWer sich die Wetterstatistik des vergangenen Monats für Gießen und Umgebung anschaut, könnte fast meinen, Petrus möchte die Menschen zusätzlich bestrafen. Denn gerade in den jetzigen Wochen, wenn wegen des Coronavirus die oberste Devise "Zuhause bleiben" lautet, zeigt sich das Frühlingswetter von seiner schönsten Seite und lockt nach draußen. Wie schon im März wurden die Einwohner unserer Stadt und Region auch im April durch außergewöhnlich viel Sonnenschein und hohe Temperaturen geradezu verwöhnt. Was des einen Freud, ist aber bekanntermaßen des andern Leid. In diesem Fall vor allem von Gärtnern und Landwirten, denn wie im Vormonat ist die verzeichnete Regenmenge ziemlich dürftig. Doch kommen wir nun zu den konkreten Daten, die auch dieses Mal wieder vom in Wiesbaden beheimateten Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelt wurden. Am meisten stechen in der April-Statistik die knapp 286 Stunden Sonnenschein hervor. Vergleicht man dies mit dem langjährigen Mittelwert, sind es mit 184,5 Prozent fast doppelt so viele Sonnenscheinstunden, wie für einen durchschnittlichen April eigentlich zu erwarten wären, nämlich 155. Von den 30 Monatstagen wurden gleich an 20 zweistellige Stundenwerte registriert, wobei hier der 26. April mit 13,5 Stunden den Spitzenreiter bildet. Der März hatte mit knapp 183 Sonnenscheinstunden ebenfalls weit über dem statistischen Mittel gelegen.

Die Durchschnittstemperatur in Gießen betrug im April 11,0 Grad Celsius, was 3,3 Grad mehr sind, als die langjährige Erfahrung zeigt. Nur an sieben der 30 Tage wurden einstellige Durchschnittswerte verzeichnet, wobei es am 17. April mit 15,1 Grad den höchsten gab. An jenem Tag wurde auch das Temperaturmaximum von 23,5 Grad gemessen. Maximalwerte über 20 Grad finden sich in der Statistik auch an 13 weiteren Apriltagen. Interessanterweise aber genauso an sechs Tagen Temperaturwerte, die für kurze Zeit im Minusbereich lagen. Der März hingegen war mit durchschnittlich 6,2 Grad 2,4 wärmer als das vieljährige Mittel, was Frühlingsfreunden aber ebenfalls keinen Grund zum Klagen gegeben haben dürfte.

Bleibt noch die Niederschlagshöhe, die im vergangenen Monat in Gießen zusammengerechnet gerade einmal 25,9 Liter pro Quadratmeter betrug. Das ist knapp die Hälfte dessen, was aufgrund langjähriger Erfahrungen zu erwarten gewesen wäre. Ein fast schon dramatisches Bild zeigt sich beim Blick auf die Anzahl der Tage, an denen auch nur die kleinste Menge Regen auf unsere Stadt niederging: Dies war überhaupt an nur ganzen vier Tagen der Fall. Wobei allein am 18. April 15,3 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden. Im März hatte sich Petrus beim Wasser von oben mit insgesamt 35,9 Liter ebenfalls sehr geizig gezeigt. Und das nach einem Februar, der mit 107,8 Liter als "der zweitnässeste" seit Beginn flächendeckender Wettermessungen im Jahr 1881 in die Statistik eingegangen war.