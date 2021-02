Arabischer Winter folgt Arabischem Frühling

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität (JLU) zu Beginn jedes Monats im Gießener Anzeiger ein Schicksal zensierter, bedrohter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal beschäftigt sich Dennis Klose mit Alaa Abd el-Fattah aus Ägypten.

Der ägyptische Blogger, Aktivist und Schriftsteller Alaa Abd el-Fattah befindet sich seit September 2019 erneut in Haft. Er wurde bereits 2014 wegen Verstoßes gegen das Demonstrationsgesetz des ehemaligen Präsidenten Adly Mansour zu einer zunächst 15-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach einem Wiederaufnahmeverfahren ist gegen el-Fattah 2015 endgültig diese Haftstrafe verhängt worden, die im März 2019 durch strenge Bewährungsauflagen abgelöst wurde. Während der ägyptischen Proteste im September desselben Jahres wurde der Aktivist der Teilnahme an der illegalen Protestaktion beschuldigt, seitdem sitzt er erneut in Haft.

Die Schwungkraft des arabischen Frühlings scheint in Ägypten schon seit geraumer Zeit verschwunden zu sein, antidemokratische Elemente innerhalb von Staat und Regierung sprechen für diese Entwicklung, der Fall von Alaa Abd el-Fattah ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Der Aktivist nahm eine wichtige Rolle innerhalb der landesweiten Proteste in Ägypten im Jahr 2011 ein. Als die Regierung im Kontext der Proteste etwa die Internetverbindung im Land blockiert hatte, publizierte er vom Ausland aus Informationen zu den Protesten, die ihm etwa Freunde und Familie per Festnetztelefon zukommen ließen. Auch nahm er direkt an Protesten am Tahrir Square teil und verteidigte diesen im Rahmen der "Schlacht des Kamels" im Februar 2011 gegen Angriffe von regimetreuen Kräften.

Nach dem Rücktritt Mubaraks setzte el-Fattah seine politischen Bemühungen gegen den ägyptischen Obersten Rat der Streitkräfte fort. Er wurde im Oktober 2011 festgenommen, die Anklage lautete hierbei, dass er zu Kämpfen angestiftet und militärisches Personal angegriffen und Eigentum beschädigt haben soll. Die Inhaftierung erhielt internationale Aufmerksamkeit, so verurteilte etwa Amnesty International seine Verhaftung stark, außerdem führte sie zu Protesten in Kairo und Alexandria. Die Untersuchungshaft nahm ihr Ende am 25. Dezember 2011, ein Zivilgericht ließ diverse Anklagepunkte fallen.

Lange Haftstrafe

Nicht einmal zwei Jahre später, im November 2013, wurde el-Fattah erneut inhaftiert, diesmal unter dem Vorwurf, er habe eine Demonstration gegen das Militär und die neue Landesverfassung ermutigt. Ein Wiederaufnahmeverfahren sorgte dafür, dass die ursprünglich geforderte Freiheitsstrafe von 15 Jahren zu einem fünfjährigen Gefängnisaufenthalt reduziert wurde, somit wurde er letztlich im März 2019 auf Bewährung entlassen, musste seine Nächte jedoch weiterhin in Polizeigewahrsam verbringen. Im September desselben Jahres kam es in Ägypten erneut zu landesweiten Protesten, el-Fattah wurde hier erneut der Teilnahme beschuldigt und befindet sich seitdem bis heute in Haft. Amnesty International berichtet davon, dass der Aktivist Bedrohung und Folter ausgesetzt sei.

Der Fall von Alaa Abd el-Fattah zeigt wieder einmal die Willkür und Skrupellosigkeit, die autoritäre Regime zur Durchsetzung von Interessen einsetzen. Die geschilderten Ereignisse in Ägypten sind exemplarisch für ein Phänomen, das sich schon seit längerem nicht nur in Ägypten, sondern in diversen arabischen Nationen beobachten lässt - der Arabische Winter. Während der vorrangehende Arabische Frühling noch auf eine demokratischere Zukunft hoffen ließ, zeichnet der Arabische Winter ein düstereres Bild. Autoritäre Regime und religiöser Extremismus versuchen, progressive Entwicklung zu blockieren und rückgängig zu machen, darunter auch Meinungs- und Pressefreiheit. Dass diese nicht von selbst bestehen bleiben, sondern dass es hierbei einen stetigen Kampf sowie mitunter große Opfer benötigt, zeigt der Fall von Alaa Abd el-Fattah.